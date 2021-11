Patrick Poivre d'Arvor accusé de viol : Florence Porcel a déposé une nouvelle plainte

Nouveau rebondissement dans l'affaire Patrick Poivre d'Arvor (74 ans). Comme l'a rapporté France Info ce jeudi 25 novembre 2021, Florence Porcel a déposé une nouvelle plainte pour "viol" avec constitution de partie civile. Sa première plainte avec été classée sans suite par le parquet de Nanterre en juin dernier, en raison d'une "insuffisance de preuves". Avec cette nouvelle plainte, une information judiciaire devrait être confiée à un juge d'instruction.

Dans sa première plainte, la journaliste et écrivaine Florence Porcel (38 ans) avait dénoncé un rapport sexuel non consenti en 2004 dans son bureau. Elle assurait qu'il lui avait imposé une fellation en 2009 au siège de la société de production A Prime Group. L'enquête préliminaire avait été confiée à la Brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne à la suite de sa plainte.

Sept autres plaintes avaient suivi et vingt-trois témoignages dénonçant un mode opératoire bien précis : une invitation au 20h, puis dans le bureau de l'ancien présentateur de la première chaîne où se seraient déroulés les faits dont il était accusé. Début novembre, ce sont huit femmes qui ont pris la parole auprès de Libération et assuré avoir été victimes d'agressions sexuelles et de viols par l'ancien présentateur du JT de 20 heures sur TF1.

En mars 2021, PPDA avait nié toutes ces accusations lors d'un passage remarqué dans l'émission Quotidien. Très discret depuis, l'ex de Claire Chazal vivrait "très mal" toute cette affaire, si l'on en croit les récentes confidences de son ami Charles Villeneuve...

Patrick Poivre d'Arvor reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.