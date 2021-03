Patrick Poivre d'Arvor accusé de viol, il dénonce des attaques mensongères : "Elle avait un livre à promouvoir"

Il refuse d'être traité comme un coupable. Le mercredi 3 mars 2021, Patrick Poivre d'Arvor s'est rendu sur le plateau de l'émission Quotidien, sur TMC, pour donner sa version des faits. Accusé d'agressions sexuelles multiples et de viols à l'encontre de Florence Porcel, le journaliste a nié en bloc un quelconque rapprochement intime. "Il ne s'est rien passé, cher Yann, a-t-il expliqué. Je suis resté un quart d'heure, vingt minutes avec elle. J'ai du voir cette femme, peut-être, cinq ou six fois maximum en dix-sept ans. Elle m'a beaucoup écrit, m'a demandé des services, de lui donner des interviews, un certain nombre de choses, elle avait un CV à faire circuler. Je lui ai beaucoup rendu service. Je ne pensais pas un quart de seconde qu'un jour la foudre allait me tomber dessus."

Florence Porcel est sortie du silence aux alentours du 18 février 2021. À cette date, le journal Le Parisien annonçait, en tout cas, que la jeune femme de 37 ans avait déposé plainte auprès du parquet de Nanterre, dénonçant des faits qui auraient eu lieu entre l'année 2004 et l'année 2009. Comédienne, auteure, scénariste de bande dessinée, elle avait évoqué cette expérience traumatique présumée dans son livre Pandorini, publié en janvier dernier aux éditions JC Lattès - une fiction qui décrivait le destin brisé d'une actrice en devenir par un grand monstre du cinéma. "Tout ça parce qu'elle avait un livre à promouvoir, regrette Patrick Poivre d'Arvor. Il ne recueillait pas beaucoup de succès et ne parlait pas du tout de moi. Je me suis retrouvé face une tempête effroyable."