Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols par Florence Porcel : un livre qui dérange

Après l'affaire Olivier Duhamel, Gérard Louvin ou Richard Berry, c'est une autre histoire qui a été mise en lumière jeudi 18 février 2021. Celle-ci implique l'ancien présentateur emblématique du JT de 20h de TF1 Patrick Poivre d'Arvor. Pourtant, les accusations qui pèsent contre l'homme de 73 ans avait déjà été évoquées dans un livre, mais sans le nommer.

Patrick Poivre d'Arvor est dans la tourmente. Il est accusé d'agressions sexuelles et de viols par Florence Porcel. L'écrivaine de 37 ans a porté plainte auprès du parquet de Nanterre, une enquête préliminaire a donc été ouverte. Elle a dénoncé un rapport sexuel non consenti en 2004, mais aurait malgré tout gardé contact avec l'ancien compagnon de Claire Chazal. Elle aurait même consenti à un nouveau rapport sexuel. Elle a ensuite pris ses distances mais aurait repris contact avec PPDA pour parler de son mémoire sur les livres écrits par des personnalités médiatiques. C'est alors qu'il lui aurait imposé une fellation, en 2009. Une histoire que l'auteure a évoquée de "manière codée" dans son livre Pandorini (sorti le 6 janvier dernier aux éditions JC Lattès).

L'oeuvre littéraire raconte en effet l'histoire d'un monstre sacré du cinéma qui est un prédateur sexuel. Une jeune femme de 19 ans va tomber sous son emprise, malgré leur 40 ans d'écart. L'étudiante en théâtre est naïve et n'a encore jamais connu les plaisirs charnels. Mais l'homme va lui voler ses rêves et sa virginité. Elle tombe malgré tout amoureuse et va jusqu'à harceler l'acteur quand elle n'a plus de nouvelles. Voyant qu'il ne prêtait pas attention à elle, la jeune femme a pensé à mourir. Ce n'est qu'à la mort de ce dernier qu'elle a vu la réalité des choses en face et que sa parole s'est libérée.

"On ne va pas se mentir : c'est mon histoire. Je l'ai transformée en fiction parce que je ne peux pas donner le nom de cette rencontre, pour des raisons évidentes. Mais il me semblait important de sortir du silence", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.