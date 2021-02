Gérard Louvin accusé de viol : son fils adoptif le soutient, malgré "beaucoup de conflits"

Dans la tourmente depuis les accusations de viol dont il fait l'objet avec son mari Daniel Moyne, Gérard Louvin garde un allié de taille à ses côtés, son fils adoptif Kevin. Dans la famille du producteur, qui a volé en éclats depuis que son neveu Olivier a porté plainte contre lui - apparemment sur les conseils de sa soeur - Kevin est bien le seul à prendre sa défense. "En réalité je ne reconnais plus mon neveu. Aujourd'hui, je n'ai plus de famille, je n'ai plus de soeur, plus de neveu... Heureusement j'ai mon fils", le producteur a-t-il affirmé, abattu et tremblotant, lors d'une interview pour Nice Matin parue ce samedi 13 février 2021.

Entendu dans l'affaire, Kevin a en effet déclaré que le couple n'avait "jamais eu le moindre comportement déplacé ou ambigu à (son) égard". "Au contraire, ils m'ont sauvé de l'enfer...", a-t-il ajouté. Et pour cause, enfant, il a lui-même été victime de violences sexuelles avant d'être adopté lorsqu'il était en orphelinat, à l'âge de 4 ans et demi. "Ils pourront toujours compter sur mon indéfectible soutien et sur mon amour inconditionnel".

Très ému par ses propos, Gérard Louvin confirme que cela a représenté un véritable réconfort. "J'ai eu beaucoup de conflits avec mon fils plus jeune, car c'est dur d'élever un enfant adopté, qui a vécu des choses terribles. Moi, j'avais du travail mais tous les matins je l'emmenais à l'école à 7h, je rentrais à 8h pour le coucher avant de repartir sur mes émissions. Il avait des nounous la journée, mais il y avait de l'amour", assure-t-il auprès de nos confrères. Et de conclure, les larmes aux yeux : "Lui, je peux vous assurer, si je ne l'ai pas, j'ai rien."



L'audition troublante de Kevin

Ce n'est toutefois pas la première fois que Kevin est entendu dans une affaire d'agression sexuelle. En 2014 déjà, il avait été auditionné pour parler de son père, suspecté de pédophilie lorsqu'il était président de l'association Enfants d'Asie. À la question de savoir s'il avait été "abusé par son père", Kevin avait alors donné une réponse quelque peu étrange, comme l'a révélé Le Monde : "Le jeune homme a déclaré, en substance, qu'il avait rêvé que son père Gérard Louvin lui avait caressé le corps et le sexe quand il dormait, qu'il en avait été traumatisé le lendemain mais qu'il ne savait plus s'il s'agissait d'un rêve ou de la réalité." L'affaire s'est finalement conclue sur un non-lieu.



C'est en 1992 que Gérard Louvin a adopté, seul, ce petit garçon né au Cambodge. Arrivé à l'âge de 6 ans en France, Kevin Louvin, aujourd'hui âgé de 34 ans, a toujours évolué loin des projecteurs. "Kevin est danseur. Il a démarré chez Béjart et je suis très fier de lui", avait confié l'époux de Daniel Moyne à Voici en 2016. En 2018, Gérard Louvin indiquait ensuite que son fils s'était reconverti et suivait des études de droit à la Sorbonne.

Gérard Louvin et Daniel Moyne restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à une éventuelle condamnation.