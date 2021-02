Gérard Louvin accusé de viol : le producteur dénonce la "cabale" de sa soeur

Alors qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Paris le 9 février 2021 à l'encontre de Gérard Louvin et de son mari Daniel Moyne, pour "viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant", "complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant" et "corruption de mineurs", le producteur de 74 ans a décidé de se défendre. Depuis sa maison de Mougins, il a reçu la visite de nos confrères de Nice Matin pour une interview exclusive. Outre les plaintes qui visent son partenaire de vie, Gérard Louvin est principalement revenu sur les très graves accusations de son neveu Olivier A., lequel est le premier à avoir porté plainte contre le couple, assurant avoir été victime de "nombreux actes d'agression sexuelle qui se sont aggravés jusqu'à l'âge de 14 ans".

Gérard Louvin avait d'abord démenti ces faits et dénoncé un "chantage" et une "tentative d'extorsion de fonds" de sa part. Olivier lui aurait ainsi demandé "la somme extravagante de 750 000 euros depuis plusieurs semaines". L'ex-directeur de la Star Academy juge que cette sordide affaire a été montée de toutes pièces par sa propre soeur...

"Tout ça est une cabale. Ma soeur est derrière tout ça, elle m'a écrit des horreurs. Une soeur qui a travaillé trente ans avec moi ! Lui a travaillé vingt ans avec moi, il est venu en vacances tout le temps, avec ses copains, ses copines, il a fait la fête, il disait à tout le monde : 'Moi je m'en fous, je suis le neveu de Gérard Louvin...' J'ai jamais eu de problème, et bizarrement, le jour où j'adopte Kevin (son fils originaire du Cambodge adopté à l'âge de 4 ans et demi, ndlr), sans que je m'en rende compte, pour eux, il y avait tout à coup un autre héritier...'"

Mon nom est traîné dans la boue...

Gérard Louvin est aujourd'hui abattu par toutes ces accusations de violences sexuelles. "En réalité, je vis une horreur, je ne comprends pas ce qui m'arrive... Au départ, je ne voulais pas m'exprimer. Je me tais, je me tais, mais à force d'entendre tout ce que j'entends, j'en ai marre", a-t-il expliqué à Nice Matin. Et de se défendre : "C'est mon nom qui est traîné dans la boue. Louvin, Louvin, Louvin... ça suffit ! Je ne suis pas un prédateur ! J'ai 74 ans, 45 ans de carrière, j'ai produit six tournées de la Star Ac' avec des ados, 350 galas et 350 nuits, alors si j'étais pédophile, ça se saurait !"

L'ex chroniqueur de Touche pas à mon poste n'a plus qu'à faire confiance à la justice pour le laver de tout soupçon. Après quoi, il compte écrire un livre sur cette histoire. "Comme quoi on ne choisit pas sa famille, ça pourra être le titre."

Gérard Louvin et Daniel Moyne restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à une éventuelle condamnation.