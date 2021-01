Gérard Louvin et son mari visés par une plainte pour viols sur mineur : ils dénoncent un "chantage"

Ce chantage auquel fait référence Gérard Louvin, c'est la preuve selon lui que les accusations de son neveu sont infondées. Dans sa version des faits, Olivier lui demanderait "la somme extravagante de 750 000 euros depuis plusieurs semaines" estimant qu'il est "très riche". Mais Gérard Louvin et son mari Daniel ont toujours refusé de céder aux pressions. Le couple assure même avoir la preuve de cette tentative d'extorsion.

Rappel des faits

Le 8 janvier 2021, Olivier a décidé de porter plainte auprès du parquet de Paris contre Gérard Louvin et Daniel Moyne. Il dit avoir été victime de "nombreux actes d'agression sexuelle qui se sont aggravés jusqu'à l'âge de 14 ans". Dans sa plainte, il explique avoir "dans un premier temps été victime de caresses et de masturbations. Puis, il aurait été victime d'abus plus graves puisqu'il affirme avoir été obligé de pratiquer des fellations sur la personne de Daniel Moyne". Pendant des années, Olivier garde le silence. S'en suit alors une période éprouvante où des envies suicidaires prennent le dessus. Alors, en 2014, Olivier décide de tout dire à sa mère, la soeur de Gérard Louvin avant de partager son histoire avec la police. Une enquête a été ouverte et Gérard Douvin et Daniel Moyne auraient été entendus fin 2015, en audition libre. La procédure aurait été classée sans suite le 5 septembre 2016 par le parquet de Paris, pour cause de prescription.