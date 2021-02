Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols : qui est Florence Porcel, l'écrivaine qui a porté plainte ?

C'est un nouveau visage de notre sphère médiatique qui est pris pour cible. Selon les informations du journal Le Parisien, Patrick Poivre d'Arvor est accusé d'agressions sexuelles et de viols par une certaine Florence Porcel. La jeune femme de 37 ans a déposé plainte auprès du parquet de Nanterre, comme nous l'apprenons le jeudi 18 février 2021. Selon les sources du quotidien, une enquête préliminaire très sensible serait ouverte et aurait été confiée à la BRDP, la brigade de répression de la délinquance contre la personne de la PJ parisienne.

Vous connaissez forcément le visage de Florence Porcel. En 2018, elle tenait le rôle de l'astronaute dans la publicité de l'assistant Google, diffusé à la télévision et au cinéma. Ancienne élève de l'Ecole de Comédie Musicale de Paris, comédienne de formation, elle a notamment rencontré le succès sur Youtube grâce sa chaîne de vulgarisation scientifique. Chroniqueuse, elle a travaillé pour l'émission La Tête au carré, pour France Inter, ainsi que pour Le Grand Webze et Le Vinvinteur de France 5.

Florence Porcel a plus d'une corde à son arc. Scénariste de bande dessinée, elle a également exorcisé son expérience traumatique présumée en rédigeant le livre Pandorini, publié en janvier dernier aux éditions JC Lattès. Ce roman, présenté comme une fiction, décrit le destin brisé d'une actrice en devenir par un grand monstre du cinéma, sorte d'Harvey Weinstein à la française. Un récit d'abus de confiance et d'abus des corps qui résonne étrangement désormais, même auprès de l'éditeur de la jeune femme qui ne soupçonnait rien.

Selon les accusations rapportées par Le Parisien, Patrick Poivre d'Arvor aurait agressé sexuellement et violé Florence Porcel à plusieurs reprises. En 2004 alors que la jeune étudiante de 21 ans sortait de la convalescence d'une tumeur au cerveau et était "encore vierge". Puis en 2009, à l'époque de l'émission littéraire Vol de nuit, quand le journaliste lui aurait imposé une fellation non protégée. Pour l'heure, Patrick Poivre d'Arvor n'a pas souhaité s'exprimer vis-à-vis de cette affaire. Il aurait seulement évoqué, par SMS, des "accusations qui ne peuvent être que fantaisistes"...

Patrick Poivre d'Arvor reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de cette affaire.