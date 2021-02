Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols : nouveau témoignage accablant contre le journaliste

Patrick Poivre d'Arvor est actuellement au coeur d'une enquête très sensible, confiée à la BRDP, la brigade de répression de la délinquance contre la personne de la PJ parisienne. Le jeudi 18 février 2021, le journal Le Parisien nous apprenait que Florence Porcel, une écrivaine et comédienne de 37 ans, avait déposé plainte contre lui au parquet de Nanterre pour agression sexuelle et viols. Le journaliste de TF1 reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, mais de nouveaux témoignages circulent depuis la mise en lumière de certains comportements.

Sur Twitter, une certaine Clémence De Blasi a fait part de son expérience avec Patrick Poivre d'Arvor. Elle ne l'accuse pas de viol mais relate des détails qui rappellent fort ceux dénoncés par Florence Porcel. À peine sortie de l'école de journalisme, fin 2015, la jeune femme avait eu pour mission d'interviewer l'animateur pour la revue politique Charles. "On m'avait briefée, se souvient-elle. Avec PPDA, il vaut mieux être en jogging qu'en décolleté ! L'entretien se passe bien, je rentre chez moi. S'ensuivent une invitation à dîner, à laquelle je ne réponds pas, puis des dizaines d'appels insistants, et des questions très, très intimes. J'ai laissé courir. Avant d'apprendre que le grand homme avait appelé la rédaction du mag pour leur dire que je n'étais pas professionnelle, qu'il fallait me virer."