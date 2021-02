Patrick Poivre d'Arvor "obsédé" par les femmes : son bureau de TF1 surnommé "le McDo de Patrick"

Après Olivier Duhamel ou encore Richard Berry, une autre personnalité se retrouve sous le coup de graves accusations. C'est cette fois-ci Patrick Poivre d'Arvor qui fait l'objet d'une plainte pour "viols", déposée par l'écrivaine Florence Porcel. A en croire les informations du Parisien publiées le 18 février 2021, le parquet de Nanterre a en effet ouvert une enquête préliminaire contre l'ancien roi du JT de 20 Heures. Mais cette plainte pour des faits présumés datant d'il y a seize ans ne surprendrait que peu de personnes chez TF1...

Plusieurs sources du Parisien confirment que PPDA est un "collectionneur de femmes" et pire, que celles-ci seraient une véritable "obsession". Hier comme aujourd'hui, l'ex-animateur du JT serait "toujours à l'affût pour ne pas rater une occasion de conclure", quitte à se montrer "oppressant". Le journaliste et auteur de 73 ans aurait pour habitude de "chasser" dans les salons du livre, lors de voyages de presse ou encore lors de dîners parisiens. Le Parisien rapporte notamment le témoignage choquant d'une ex-journaliste d'une radio nationale : "Après une interview pour sa station, elle propose à la star de TF1 qui l'a raccompagnée jusqu'à son domicile de monter boire un verre, comme il le suggère. Une fois à son domicile, elle doit repousser les assauts du présentateur qui va finalement, faute de mieux, se livrer à un plaisir solitaire sur son canapé."

PPDA aurait fait des avances à de nombreuses collaboratrices de chez TF1, tant et si bien que les plus anciennes avaient pour habitude de mettre en garde les nouvelles. Surnommé "le McDo de Patrick" par ses assistantes, son bureau au siège de TF1 (Boulogne-Billancourt) aurait vu défiler nombre de femmes. Une certaine Juliette, aujourd'hui âgée de 44 ans, se souvient avoir été invitée dans ce fameux bureau lorsqu'elle avait 28 ans et qu'elle travaillait pour un grand quotidien : "J'y ai vu une opportunité professionnelle (...). On m'avait mise en garde sur sa réputation mais je voulais quand même tenter ma chance, s'est-elle souvenue. Je lui ai donné mon CV. Il l'a jeté à la poubelle sans même le regarder. Je me suis sentie humiliée. Je me suis levée pour partir et lui s'est levé pour essayer de m'embrasser. Je lui ai dit : 'Arrêtez Patrick, ça ne va pas !' Et ça s'est arrêté là. C'était tellement gênant, j'en étais toute tourneboulée."

Personne ne fait le poids face à l'ancien journaliste préféré des Français

Une reporter qui a longtemps travaillé avec Patrick Poivre d'Arvor estime que cette plainte pour "viols" n'était qu'une question de temps : "A chaque fois qu'un scandale MeToo éclate, je ne peux m'empêcher de me demander Pourquoi rien ne sort sur Patrick Poivre d'Arvor ?" Si personne n'est vraiment surpris de voir PPDA visé par de telles accusations, les témoins préfèrent tout de même rester anonymes tant son influence reste grande, même depuis son départ du JT en 2008. "Personne ne fait le poids face à l'ancien journaliste préféré des Français... Il connaît tout Paris et bénéficie toujours de puissants soutiens dans les médias, dans le milieu de l'édition et parmi les politiques", une source explique-t-elle.

Dans un communiqué transmis par son avocat François Binet jeudi soir, PPDA "récuse" fermement ces accusations de viols et se dit "instrumentalisé" par la plaignante, l'écrivaine Florence Porcel, qui dit avoir été contrainte à un rapport sexuel en 2004, puis à une fellation en 2009, dans le bureau du présentateur chez TF1. Le septuagénaire a également annoncé qu'il allait à son tour déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse.