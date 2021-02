Camille Kouchner refuse de voir Olivier Duhamel en photo dans "Quotidien" et s'explique

Les propos tenus par Camille Kouchner se sont déroulés avec une photo d'Olivier Duhamel dans son dos mais pas sur l'écran face à elle. En effet, la juriste âgée de 45 ans avait demandé à Yann Barthès de ne pas le voir en image. "C'est quelque chose qui me fragilise et je pense que ce n'est pas le moment de me fragiliser (...) Parce que c'est trop dur, c'est le propre de l'inceste (...) L'inceste, c'est encore plus particulier parce que c'est fait par les gens qui nous ont élevés, qu'on aime (...) Je lui en veux, je le trouve impardonnable, mais le voir, ça me brise le coeur. C'est ça qui est difficile", a-t-elle expliqué.

Pour rappel, Camille Kouchner est la fille de l'ancien ministre Bernard Kouchner et de sa défunte épouse Évelyne Pisier.

Olivier Duhamel reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.