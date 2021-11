Affaire PPDA : Sept femmes l'accusent et sortent de l'anonymat, qui sont-elles ?

Muriel Reus

Ex-vice-présidente d'une filiale du groupe TF1 et dirigeante de société, Muriel Reus (63 ans) a déclaré avoir fait l'objet d'une tentative d'agression sexuelle dans le bureau du journaliste en 1995. "Lors de son audition, Muriel Reus s'est montrée formelle : 'La direction de TF1 savait ce que PPDA faisait aux femmes'", écrit Libération. Mais les exécutifs de TF1 Patrick Le Lay et Etienne Mougeotte sont désormais décédés.

Fondatrice et présidente de l'association "Femmes avec...", Muriel Reus veut "contribuer à l'amélioration de la place et du respect des femmes dans la société". Elle tient également le rôle de Lieutenant-Colonel (ESR) au sein de la Gendarmerie Nationale en lien avec son engagement associatif et citoyen.

Cécile Delarue

La journaliste Cécile Delarue (43 ans) raconte avoir été la cible de harcèlement sexuel lors de son passage à TF1 comme journaliste en 2002-2003. Elle clame avoir repoussé les avances de PPDA avant d'être virée de la chaîne, en 2003.

Maman de deux enfants et également autrice, Cécile Delarue a signé de nombreux portraits pour l'émission Sept à Huit de TF1. Puis, c'est pour France 2, I-Télé et BFM TV qu'elle offre ses services. Installée aux Etats-Unis depuis 2011, elle a plusieurs livres à son actif : Black out, sur un serial killer qui a tué dix femmes afro-américaines, No Access, Chroniques de Los Angeles et un ouvrage culinaire, Voilà ! Effortless French Cookbook.