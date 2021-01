Patrick Poivre d'Arvor avec sa fille Solenn : tendre photo intime pour un triste anniversaire

Solenn, née le 11 décembre 1975, s'est suicidée à seulement 19 ans en se jetant sous une rame de métro de la station Les Sablons à Neuilly-sur-Seine. Transportée en urgence à l'hôpital Beaujon, elle succombera malheureusement à ses blessures. La jeune fille, née de l'histoire d'amour entre PPDA et son ex-femme Véronique Courcoux, avait laissé derrière elle une courte lettre dans laquelle elle écrivait des mots terribles : "Merci pour tout mais je n'aime pas la vie. Je veux être incinérée et gardée dans une petite boîte, mais pas jetée à la mer." Solenn avait longtemps souffert d'anorexie mentale.

En 2004, une maison des adolescents appelée Maison de Solenn, dans le 14e arrondissement de Paris, a vu le jour au sein de l'hôpital Cochin. Un espace financé par l'Opération pièces jaunes alors parrainée par l'ancienne première dame Bernadette Chirac, laquelle connaissait bien le sujet puisque sa fille Laurence souffrait également d'anorexie mentale.

Interrogé par Paris Match en 2020, PPDA avait évoqué comment il avait essayé de surmonter son deuil. "J'ai commencé à écrire deux semaines après la disparition de Solenn. J'en crevais de ne plus pouvoir lui parler (...) Et puis, tout doucement, j'ai commencé à me parler à moi-même, comme le font les monomaniaques qu'on appelle fous à tort. Je ne sais pas ce qui relève de l'exorcisme et de la thérapie, mais je sais que, pendant trois semaines, cela m'a fait beaucoup de bien. Et mystérieusement, je suis sûr que cela lui en a fait beaucoup aussi, là où elle est", disait-il alors.