Patrick Poivre d'Arvor - suicide de sa fille Solenn : il dévoile sa "dernière photo"...

Bien des années après le drame, la douleur de l'ancienne star du JT de TF1 reste la même. À l'antenne d'Un jour, un destin en 2017, il racontait avoir lui aussi voulu mourir après le suicide de Solenn. "Quand je suis allé au commissariat pour la mort de Solenn sur mon scooter, je n'ai eu qu'une envie, c'est de me jeter contre une voiture dans le sens inverse mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu le faire, avait-il confié, toujours très touché, à Laurent Delahousse. C'est comme ça, ça tient à un quart de seconde ou un quart de réflexion en me disant qu'il fallait d'abord que j'annonce cette nouvelle à sa maman et à ses frères et soeurs."

Le 27 janvier 2021, cela fera vingt-six ans que Solenn est partie. Et le plus bel hommage de ses parents Patrick Poivre d'Arvor et Véronique Courcoux reste la création de la Maison de Solenn, alias La Maison des adolescents de Cochin qui accueille les adolescents de 11 à 18 ans ainsi que leurs familles. Il s'agit d'un lieu d'accueil, d'information et de prévention, de prise en charge médicale et de suivi, d'enseignement et de recherche sur les pathologies rencontrées à l'adolescence, notamment l'anorexie.