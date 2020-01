Patrick Poivre d'Arvor, le suicide de sa fille : hommage déchirant 25 ans après

En 2017, dans l'émission Un jour, un destin (France 2), Patrick Poivre d'Arvor avait confié avoir songé au suicide après la mort de sa fille : "Quand je suis allé au commissariat pour la mort de Solenn sur mon scooter, je n'ai eu qu'une envie, c'est de me jeter contre une voiture dans le sens inverse, mais je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire. C'est comme ça, ça tient à un quart de seconde ou un quart de réflexion en me disant qu'il fallait d'abord que j'annonce cette nouvelle à sa maman et à ses frères et soeurs."

Patrick Poivre d'Arvor a connu de nombreux drames dans sa vie. En plus de perdre Solenn en 1995, le père de sept enfants (les six premiers sont nés de sa relation avec Véronique Courcoux) en a perdu deux autres : Tiphaine, née en 1974 est partie à l'âge de 6 semaines, victime de la mort subite du nourrisson et Garance, mort-née en 1980.

Avec cette même compagne, Patrick Poivre d'Arvor est aussi le père de Dorothée (née en 1963), d'Arnaud (né en 1972), de Morgane (née en 1981), mais aussi de François, né de sa romance avec Claire Chazal.