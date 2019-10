Claire Chazal et son ex PPDA : Comment leur fils François a vécu leur notoriété

C'est une invitée de marque que Michel Drucker a reçue dans Vivement dimanche le 20 octobre 2019. Claire Chazal s'est assise sur son fameux canapé rouge afin de revenir sur son enfance ou ses années au JT de TF1. Elle n'a pas non plus échappé à des questions sur ses anciennes amours discrètes avec Patrick Poivre d'Arvor.

L'animateur de 77 ans lui a demandé comment elle avait vécu son couple médiatisé avec PPDA. "Moi, je l'ai toujours bien vécu, en fait. À part quelques intrusions un peu désagréables d'une presse particulière qui est une presse violente... Qui fait d'ailleurs plus de mal aux familles et à l'entourage qu'à soi-même parce qu'on a un petit peu l'habitude. Mais moi, je l'ai très très bien vécu et je continue à très bien le vivre", a reconnu Claire Chazal qui reçoit tous les jours des témoignages bienveillants.

Elle a ensuite expliqué comment leur fils, prénommé François et né le 29 avril 1995, vivait leur célébrité : "Il a 24 ans. Alors, j'ai du mal à parler à sa place parce que c'est ce qu'il déteste le plus, mais... Ce que je peux dire, c'est que nous avons essayé, avec Patrick, de le protéger le mieux possible. D'abord en vivant dans l'intimité tout à fait normalement. J'ai toujours fait les choses à la maison, l'emmener à l'école... et son père aussi. Je pense qu'on lui a montré une vie simple et normale. J'espère des valeurs aussi qui indiquent qu'on doit rester à sa place, ou en tout cas qu'on doit connaître quelle est exactement sa place... ou en tout cas la rechercher. Et puis, ensuite, il a fait avec ça et j'espère qu'il n'en a pas trop souffert."

Les amours de Claire Chazal

Interrogée par Nikos Aliagas dans le cadre de 50 Mn Inside début janvier, Claire Chazal avait révélé pourquoi elle évoquait peu son fils François : "C'est leur vie. La vie des enfants leur appartient. Je pense que ce qu'ils détestent, c'est qu'on parle à leur place et je les comprends. Moi, ce que je peux dire, c'est mes sentiments pour lui. Après, ce qu'il est, ce qu'il fera de sa vie, ça lui appartient vraiment." La présentatrice de Passage des arts (France 5) a ensuite évoqué leur relation complice.

Claire Chazal n'hésite pas non plus à revenir sur son idylle avec Patrick Poivre d'Arvor. Dans Paris Match l'été dernier, elle avait raconté qu'il lui avait beaucoup appris et que cela avait été une relation "chaotique, mais tellement enrichissante". Une fois leur idylle terminée, elle s'était mise en couple avec le directeur général adjoint de la chaîne TF1, Xavier Couture. Ils se sont mariés à la mairie du 7e arrondissement de Paris en 2000. Leur divorce a été prononcé trois ans plus tard. Elle a ensuite vécu une histoire avec l'acteur Philippe Torreton (2003-2007), puis avec Arnaud Lemaire (2007-2015).