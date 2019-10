Vivement dimanche : Claire Chazal rayonnante au côté de Chloé Nabédian

Le 2 octobre 2019, l'animateur Michel Drucker était de retour au studio Gabriel afin de tourner un nouveau numéro de Vivement dimanche et de Vivement dimanche prochain. Ces éditions seront diffusées le dimanche 20 octobre 2019 sur France 2. À cette occasion, un petit panel de célébrités sera au rendez-vous afin de discuter de leur actualité.

Pour Vivement dimanche, les acteurs Yohan Manca, Bruno Solo, Mickaël Lumière et Anton Csaszar seront présents pour parler de leur nouveau film La vérité si je mens ! Les débuts qui est sorti dans nos salles obscures le mercredi 16 octobre 2019. Avec eux, l'ancienne animatrice phare de TF1, Claire Chazal, qui présente désormais tous les soirs à 20h20 un rendez-vous culturel baptisé Passage des arts sur France 5.

Pour Vivement dimanche prochain, Chloé Nabédian, la jolie miss météo de France 2 qui a récemment été victime d'un couac technique, sera de la partie aux côtés de l'équipe du film Hors Normes, dont la sortie est prévue le 23 octobre 2019. Pour cette oeuvre, les deux réalisateurs Éric Toledano et Olivier Nakache seront accompagnés de l'acteur Reda Kateb. D'autre part, l'humoriste Bernard Mabille viendra évoquer son spectacle intitulé Fini de jouer ! et pour lequel il s'apprête à partir en tournée dans toute la France.

Seront également présents : l'acteur et humoriste Tom Villa qui doit apparaître en novembre 2019 dans la cinquième saison de la série médicale Nina diffusée sur France 2 et le chanteur Claudio Capéo, qui s'est fait connaître en participant à la cinquième saison de The Voice (TF1) en 2016. Depuis, le jeune artiste de 34 ans a sorti deux albums intitulés Claudio Capéo et Tant que rien ne m'arrête et a effectué un duo avec Vitaa baptisé Un peu de rêve.

Le magicien Éric Antoine et l'animateur Franck Ferrand qui a sorti un essai intitulé Franck Ferrand raconte aux éditions Perrin/Historia seront également aux côtés du docteur Marcel Ichou, habitué de Vivement dimanche, qui intervient régulièrement à la radio, notamment sur RMC ou sur Europe 1. Maud Fontenoy, navigatrice et femme politique membre du parti républicain et vice-présidente du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur fera aussi l'honneur de sa présence sur le célèbre canapé rouge.

Comme toujours, Michel Druker sera accompagné de ses deux acolytes : la vétérinaire Hélène Gateau et le caricaturiste Emmanuel Chaunu.

Enfin, la troupe de la comédie musicale The Opera Locos, toute en couleurs et en paillettes, viendra se produire devant nos invités pour leur plus grand plaisir.