Chloé Nabédian, sa météo victime d'un bugg : elle raconte les coulisses

Chloé Nabédian, qui présente la météo sur France 2 depuis 2016, a fait face, il y a quelques jours, à une sacrée bourde technique. Invitée du Buzz TV de TVMag, elle a expliqué ce qu'il s'était exactement passé le 22 septembre 2019.

"Regardez un peu ces images à Argelès. C'est d'ailleurs un phénomène extrêmement localisé. Sur le phénomène d'hier, on a eu des poses autour de 50, 60 millimètres de précipitation, mais à Argelès, c'est monté jusqu'à 120 millimètres de précipitations en moyenne...", a-t-elle expliqué ce jour-là. C'est alors qu'un tableau récapitulatif des précipitations a été affiché. Dessus, ce n'est pas 120 millimètres de pluie qui était indiqué mais 133 millimètres. Consciente de son erreur, Chloé Nabédian sort donc du champ de la caméra et lance à la régie : "Tu vois, j'ai été déconcentrée, je refais. Je peux enchaîner tout de suite ?" Une séquence qui n'aurait bien sûr jamais dû être diffusée...

"Je pense que j'ai été tellement rapide que les monteurs n'ont pas vu ce moment. Ça nous arrive de temps en temps d'enregistrer la météo, surtout le dimanche, où les équipes sont surchargées de travail. À ce moment-là, je ne suis pas en direct, je ne suis pas partie spontanément de l'antenne, sinon j'aurais bien évidemment rebondi sur ma petite erreur", a-t-elle déclaré. Confiant ensuite qu'il n'y avait pas de prompteur et pas d'oreillettes, la jolie brune poursuit : "Il faut que notre cerveau gère en même temps l'histoire qu'on raconte et toute la mécanique qui passe par les cartes, le décryptage 3D et ensuite la promotion du programme du soir. Notre cerveau, parfois, fait des petits bugs." "Pas fan de buzz" comme elle le dit elle-même, Chloé Nabédian a révélé avoir "fermé" son écran d'ordinateur "pendant quelques jours", après cet incident.