Claire Chazal et son ex-PPDA : "Une relation chaotique mais enrichissante"

Qui dit été, dit Claire Chazal en couverture de Paris Match. La journaliste et présentatrice de 62 ans, qui reviendra à la rentrée avec l'émission Passage des arts sur France 5, a fait le point sur l'état de sa vie professionnelle et personnelle pour le magazine dans son édition du 13 août 2019.

En vacances avec son fils François, sur les îles Éoliennes, Claire Chazal continue de se fabriquer des souvenirs, elle qui confie ne s'éloigner de Paris qu'à contrecoeur et pour pouvoir passer du temps avec son garçon. Il est l'un des hommes forts de sa vie, étudiant aujourd'hui âgé de 23 ans. Celui qui compte aussi, c'est le père de son fils, l'ancien journaliste Patrick Poivre d'Arvor, dont elle est séparée : "Une relation chaotique mais tellement enrichissante ! Il m'a aidée, il m'a appris beaucoup de choses, commente Claire Chazal. C'était pour moi un modèle. Professionnellement, on était en totale harmonie. Il avait tant de facilité... Il était moins laborieux que moi, plus provocateur ; il n'avait peur de rien, il savait prendre ses distances face çà l'invité... Pour moi, il a dominé cette profession", lâche-t-elle, dithyrambique à Match.

Malgré cette belle harmonie, le couple ne tiendra pas et Claire Chazal tombera amoureuse d'un autre : Xavier Couture, ancien directeur général adjoint de TF1. L'occasion pour la journaliste de démentir la rumeur voulant que PPDA et lui se soient battus. "Ah non, pas du tout ! Mais... oui, ils ont eu une discussion très, très tendue", confesse-t-elle. Par la suite, elle vivra d'autres histoires d'amour, se mettant en couple quelques années avec le comédien Philippe Torreton puis avec le mannequin Arnaud Lemaire. Depuis 2015, elle est célibataire. Ce qui l'attire malgré elle ? Les séducteurs... "Oui, c'est vrai, souvent", admet-elle.

Thomas Montet