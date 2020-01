Claude Chirac et l'anorexie destructrice de Laurence : "Il fallait faire face"

Jamais Claude Chirac ne s'est plainte des difficultés de sa vie, marquée par plusieurs décès et par la maladie. Elle a pourtant basculé alors qu'elle n'avait que 10 ans, lorsqu'une anorexie mentale a été diagnostiquée chez sa grande soeur Laurence, alors qu'elle n'avait que 15 ans. A partir de ce jour, les rôles se sont inversés. Claude a endossé le rôle de grande soeur afin de soutenir au mieux celle qui aurait dû prendre soin d'elle.

Pour M, le mag (le magazine du Monde), qui s'est intéressé à elle dans un article publié le 3 janvier 2020, Claude Chirac est revenue sur la lourde pathologie dont souffrait sa soeur, et qui a fini par l'emporter il y a quelques années. Laurence Chirac est décédée le 14 avril 2016 à l'âge de 58 ans, plongeant Claude et leurs parents Jacques et Bernadette Chirac dans une profonde tristesse. "Il y a eu un avant et un après", a admis Claude Chirac aux journalistes qui l'ont rencontrée en décembre dernier au musée du Quai Branly, à Paris, fondé par son défunt père. "Tout change brutalement et définitivement. L'attention se déplace sur la personne fragilisée. J'ai dû grandir beaucoup plus vite que je ne l'aurais fait autrement. Mes parents ont compté sur moi très tôt. Malgré mon jeune âge, il fallait faire face. Ils ne m'ont protégée de rien. Ils attendaient de moi que je ne crée pas d'ennuis", a-t-elle expliqué.

Malgré sa maladie, Laurence Chirac a décroché son doctorat en médecine en 1987 avant de se retirer du monde qu'elle n'arrivait pas à supporter et de vivre recluse dans son appartement parisien. Malgré "la douleur muette" et l'inversion des rôles, Claude Chirac a malgré tout voulu rester positive, parce que c'est dans sa nature, et se souvenir en bien de sa relation avec sa grande soeur : "L'affection et la complicité qui s'étaient nouées dans l'enfance sont restées intactes, jusqu'à la fin."

Plutôt que de se déchirer, le clan Chirac a choisi de faire front ensemble. "La famille aurait pu exploser, ça nous a au contraire soudés à vie, arrimés les uns aux autres. Ceux qui ont cherché à nous opposer avec ma mère n'ont rien compris : nous sommes très unies, nous avons vécu une épreuve de vie qui est un ciment", a assuré Claude Chirac.

On comprend ainsi mieux pourquoi la fille de 57 ans de Jacques et Bernadette Chirac a passé sa vie à s'occuper des siens. Sa grande soeur, son père décédé le 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans et sa maman extrêmement affaiblie qu'elle soutient au quotidien, jusqu'à la fin.