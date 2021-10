Obsèques d'Etienne Mougeotte : Claire Chazal retrouve PPDA, les stars du JT réunies dans le deuil

Etienne Mougeotte est mort le 7 octobre 2021, à 81 ans, des suites d'une maladie. A l'annonce de la disparition de l'ancien patron de TF1, les hommages se sont multipliés pour saluer la mémoire de cette figure incontournable du petit écran et du journalisme. Ses obsèques se tenaient dans la capitale ce 13 octobre.

Sur le parvis de l'Église Saint-François-Xavier, dans le chic 7e arrondissement, on a pu voir défiler un parterre de personnalités made in TF1 mais aussi du monde journalistique pour les obsèques d'Etienne Mougeotte. Il fallait notamment compter sur deux anciennes stars du JT : Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor. La journaliste, qui a retrouvé du travail sur France 5 depuis quelques années maintenant, est arrivée en compagnie de son grand ami Marc-Olivier Fogiel ainsi que de l'homme d'affaires Alexandre Bompard. Quant à PPDA, ancien compagnon de Claire et père de son fils François, il est lui arrivé seul, la mine fermée.

L'ex-couple a-t-il échangé quelques mots à l'occasion de ces inattendues "retrouvailles" ? Récemment, les anciens amants avaient déjà pu se voir de loin aux obsèques de Florence Pinault. Depuis les lourdes accusations portées contre Patrick Poivre d'Arvor sur des faits supposés de viols et agressions sexuelles, les échanges doivent sans doute être difficiles. Cash, Claire Chazal a même admis avoir vécu très douloureusement l'affaire contre PPDA...

Tous deux ne pouvaient manquer les obsèques d'Etienne Mougeotte, véritable incarnation de l'empire TF1, tout comme eux. "Etienne Mougeotte a façonné l'histoire de notre chaîne, avec lui, elle s'est installée dans les foyers des Français", a notamment salué dans un communiqué Gilles Pélisson, actuel PDG du groupe TF1, louant "un homme de médias hors normes" à la fois "journaliste, chef d'entreprises, créateur".