Obsèques de Florence Pinault : Claire Chazal retrouve Arnaud Lemaire, PDDA aussi présent

La mort de Florence Rogers-Pinault a été annoncée par son clan le 6 septembre, par un avis de décès partagé dans les pages du journal Le Figaro. La discrète fille de François Pinault, fondateur des groupes Artémis et Kering, laisse derrière elle deux enfants. Son clan et les VIP se sont retrouvés lors de ses obsèques.

C'est à l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de la capitale que se tenait la cérémonie hommage à la défunte. On a pu voir quelques personnalités comme la journaliste et présentatrice télé Claire Chazal. L'ancienne reine du JT, habillée en noir et chemisier blanc, a notamment pu retrouver son ancien compagnon le mannequin Arnaud Lemaire. Celui-ci était muni d'une béquille, visiblement victime d'un petit pépin de santé. Bien que les ex tourtereaux ne sont pas arrivés ensemble, ils se sont croisés dans la foule et ont été vus discutant avec simplicité. Malgré leur rupture, ils ont gardé de bons rapports et ce n'est pas la première fois qu'ils se recroisent.

Plus étonnant, Claire Chazal a aussi pu voir de loin son ancien compagnon Patrick Poivre d'Arvor. Le journaliste et ancien présentateur de TF1, récemment libéré du poids de la justice suite au classement sans suite de la vaste affaire de viols et agressions sexuelles où il était cité - une autre victime supposée a toutefois depuis pris la parole contre lui -, faisait ainsi sa première apparition publique depuis des mois et le scandale.

Parmi la foule de ceux venus rendre un dernier hommage à Florence Rogers-Pinault, décédée à seulement 58 ans, il fallait aussi compter sur l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, l'animatrice radio Julie Leclerc, Arielle Dombasle et son mari Bernard-Henri Lévy, l'impératrice Farah Pahlavi d'Iran ou encore Martin Bouygues et sa femme Melissa, Jean-Claude Narcy et sa femme Alice Bertheaume, Brice Lalonde...

Florence Rogers-Pinault était membre du conseil de gérance et responsable des relations publiques du vignoble de Château Latour.