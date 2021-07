Patrick Poivre d'Arvor accusé de viol : une femme, mineure au moment des faits, témoigne

Un mois après que l'enquête préliminaire concernant Patrick Poivre d'Arvor, portée par huit plaintes pour "viols", "agressions sexuelles" et "harcèlement sexuel", a été classée sans suite, le célèbre journaliste se retrouve de nouveau empêtré dans une affaire sordide. Nos confrères de 20 Minutes révèlent ce vendredi 23 juillet 2021 qu'une nouvelle femme affirme avoir été violée par PPDA.

Les faits remonteraient à l'année 1988 et la victime présumée était âgée de seulement 16 ans. Renommée Caroline par le média, elle a confié avoir contacté Patrick Poivre d'Arvor dans le but qu'il l'a présente à Francis Huster. Dès leurs premiers échanges par courrier, Caroline aurait été confrontée à des questions "de plus en plus intimes", telle que "Vous aimeriez faire l'amour avec Francis Huster ?". La jeune adolescente qu'elle est décide malgré tout d'accepter son invitation à venir sur le plateau de son émission À la folie. Et c'est en coulisses, dans la loge du présentateur de 41 ans à l'époque, que tout aurait dérapé.

Il savait que j'étais vierge...

"Il me fait entrer, et il ferme la porte à clef. Il ne me saute pas dessus tout de suite. Il me pose quelques questions. Il devient pressant. Il se rapproche. Il tente de m'embrasser à plusieurs reprises. J'essaye un peu de le repousser, mais je suis tétanisée. J'ai des images qui me reviennent. Je me revois par terre. Je le vois devant moi. Un détail qui en dit long : il savait que j'étais vierge. Quand il m'a pénétrée, l'hymen n'était plus là. Il me dit : 'ah mais vous n'êtes plus vierge', d'un air déçu", a-t-elle témoigné auprès de 20 Minutes. Un témoignage similaire à celui qu'elle avait déjà livré en 1989 pour Minute.

Après son agression, Caroline s'est "retrouvée seule dans les couloirs de la société de production. PPDA ne la raccompagne pas, ne l'oriente pas". Puis, elle reprend avec difficulté le cours de sa vie. "Sa scolarité s'effondre, elle doit passer trois fois le bac", apprend-t-on notamment. Contactée par 20 Minutes, l'avocate de PPDA a réagi, refusant néanmoins de prendre en compte ce nouveau témoignage. "Je crois que plus personne ne peut ignorer la position constante de Patrick Poivre d'Arvor à l'égard des accusations portées contre lui, ni l'issue judiciaire de la procédure engagée à son encontre. Je n'ai donc rien à ajouter à cela, a fortiori dans la mesure où j'ai malheureusement constaté dans cette affaire le peu de cas réservé par vos confrères tant aux quelques réponses que nous leur avions apportées qu'aux éléments de preuve que nous avions produits et que nous continuerons à produire."

Patrick Poivre d'Arvor reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.