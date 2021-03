Claire Chazal séparée d'Arnaud Lemaire à cause de leurs différences de salaires ?

(Ex) Journaliste star du JT de TF1, Claire Chazal était apparue pour la première fois avec Arnaud Lemaire en 2007. Magnifique blond aux yeux bleus, Arnaud et la journaliste semblaient éperdument amoureux. Faisant fi de leur différence d'âge (dix neuf ans d'écart) et des critiques sur leur couple, les amoureux apparaissaient d'ailleurs toujours plus complices et fusionnels à chacune de leurs apparitions publiques.

Mais en 2015, l'animatrice de Passage des Arts décide de couper court et de mettre un terme à sa relation avec Arnaud. Deux ans plus tard, Claire avait accepté de revenir sur cette douloureuse rupture et avait révélé les circonstances de leur séparation aux journalistes de Paris Match en 2017. "Il y a bien sûr eu des obstacles. Des problèmes liés à des rémunérations et des statuts sociaux différents par exemple. Mais aussi des façons de vivre et des préoccupations liées à la maturité, l'expérience, qui ne sont pas forcément les mêmes", expliquait-elle.

Si c'était à refaire, je signerais encore cent fois

De son côté, Arnaud s'était également confié sur leur séparation auprès des journalistes de France Dimanche en 2014. S'il avouait volontiers avoir été déboussolé par sa relation avec Claire, il a aussi regretté certains de ses comportements passés : "Nous sommes des hommes. On naît et on grandit avec le sentiment d'être LA personne un peu plus affirmée dans le couple et là c'est moi qui suis plutôt dans l'ombre. les rôles sont inversés, c'est un peu déstabilisant. (...) J'imagine que j'aurais du gérer les choses différemment, sûrement... Je regrette d'avoir été trop doux et trop gentil, j'aurais pu être un peu plus dur". Malgré leurs différents, Arnaud garde une très haute estime de son ex Claire qui est selon lui, "une femme absolument formidable" et "exceptionnelle". "Si c'était à refaire, je signerais encore cent fois, mille fois même !" ajoutait-t-il.

Depuis leur rupture, Claire Chazal et Arnaud Lemaire ont gardé une bonne relation et sont toujours restés là l'un pour l'autre. "Notre lien demeure" précisait Claire Chazal à Paris Match en 2019 qui confiait qu'Arnaud Lemaire était "un être pur, candide, d'une sincérité totale" avec "une âme d'enfant".