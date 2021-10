Obsèques d'Etienne Mougeotte : Evelyne Dhelia, Arthur, Nikos Aliagas... ultime adieu au pilier

Un être manque et c'est tout le monde des médias qui est dépeuplé. Le 7 octobre 2021, Etienne Mougeotte est mort à l'âge de 81 ans à l'hôpital des suites d'une maladie. C'est Francis Morel, ami proche de la famille, qui avait confirmé cette nouvelle, reprise depuis par tant de rédactions que le défunt avait dirigées. La vague d'émotions provoquée par cette disparition ne s'est jamais vraiment calmée depuis le jour du drame. Mais chacun a pu venir lui accorder un dernier clin d'oeil, le 13 octobre, en l'église Saint Francois-Xavier, située dans le 7e arrondissement de Paris.

En un demi-siècle de carrière, Etienne Mougeotte avait côtoyé tous les journalistes, tous les animateurs, toutes les actrices et tous les acteurs du paysage médiatique actuel. L'univers de la télévision s'est donc éloigné, un temps, des plateaux de tournage pour lui rendre hommage, à l'occasion de ces funérailles. Evelyne Dheliat, Marc-Olivier Fogiel, Philippe Labro avaient fait le déplacement, tout comme Jean-Pierre Foucault, Emmanuel Chain, Michel Drucker, Arthur, Nikos Aliagas, Ara Aprikian, Gilles Pelisson - l'actuel PDG de TF1 -, Mathieu Vergne (mari d'Ophélie Meunier), Jacques Legros, Edouard Balladur, Nicolas de Tavernost, Eric Ciotti, Max Guazzini, Charles Villeneuve, Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Elkabbach ou encore Alexandre Bompard.

Le départ d'Etienne Mougeotte me bouleverse

De son vivant, Etienne Mougeotte avait la bougeotte, professionnellement parlant. Véritable figure médiatique, il avait débuté sa carrière en 1965 à Paris Normandie avant de rejoindre France Inter comme reporter. Né dans un milieu modeste en mars 1940, à La Rochefoucauld en Charentel, il avait sillonné toutes les rédactions françaises ou presque, parmi lesquelles France Inter, Europe 1, Le Figaro et RTL.

Le jour de sa mort, l'ancien dirigeant emblématique de TF1 avait eu droit à de nombreux hommages, dont ceux de Gilles Pélisson ou de Jean-Luc Reichmann. "Le départ d'Etienne Mougeotte me bouleverse, écrivait Jean-Pierre Foucault sur Twitter. Nous nous connaissions depuis la fin des années 1960 à Europe 1... puis Télé 7 Jours... et enfin TF1 . Avec Patrick Le Lay, on lui doit le succès immédiat de la chaîne ! Rigoureux, inventif, programmes et infos. Patron exigeant et ami. Merci Etienne..."