Mort d'Etienne Mougeotte : Nikos Aliagas, Arthur et Jean-Luc Reichmann lui rendent hommage

Sur Twitter, Jean-Luc Reichmann a aussi fait part de sa "très grande tristesse" suite à la disparition d'Etienne. "Avec le décès d'Etienne, la télévision perd un de ses plus grands patrons. C'est lui et lui seul qui m'a fait confiance il y a plus de 20ans, et ça je ne l'oublierai jamais Merci Etienne" a-t-il souligné avec émotion.