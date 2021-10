Diaporama Mort d'Etienne Mougeotte : Nikos Aliagas, Arthur et Jean-Luc Reichmann lui rendent hommage

Étienne Mougeotte et Macha Méril - Générale du spectacle "Patrick et ses fantômes" au Casino de Paris, le 17 avril 2018. © Coadic Guirec/Bestimage

21 / 25

Exclusif - Etienne Mougeotte et sa femme - Soirée de lancement de Love in St Rémy, la nouvelle marque made in Provence créée par L. Labrune de Luca. © Thierry Teissiere / Capsule Communication via Bestimage