Claire Chazal, seule pour élever son fils François : "C'était un choix..."

Le 29 avril 1995, Claire Chazal donnait naissance à son fils François, fruit de ses amours avec l'autre star du JT de TF1, Patrick Poivre d'Arvor. Ce dernier a reconnu être le père de l'enfant en 2005, dans son livre Confessions. Et, si la journaliste a toujours gardé une place dans son coeur pour PPDA, c'est bien seule qu'elle a élevé leur fils. Un style de vie qu'elle a toujours assumé.

"Élever un enfant seule ne m'a pas du tout coûté. C'était un choix. Il est vrai aussi que j'en avais les moyens, j'étais privilégiée. Quoi qu'il en soit, je n'aurais pas voulu qu'on m'impose des règles de vie normées", a-t-elle confié dans le nouveau numéro du magazine Gala. Être une maman célibataire et découvrir ainsi les joies de la maternité ont permis à Claire Chazal de partager toutes ses passions avec son fils et de nouer une relation complice. Lorsque François a décidé de quitter le domicile familial pour suivre ses études à Londres, cela a donc été un déchirement. "Nous aimons parler littérature et théâtre ensemble. Quand il est parti de la maison, il y a cinq ans, ça a été dur. J'avais l'habitude de vivre avec lui depuis sa naissance. Il m'a fallu composer avec son absence", a-t-elle déclaré. La présentatrice de Passage des arts sur France 5 raconte aussi qu'elle est heureuse d'être la mère d'un enfant unique : "Je sais surtout ce qu'avoir un enfant m'a apporté... la transmission, le bonheur d'un lien unique. Cela dit, c'est un choix peut-être égocentrique mais l'enfant unique, ça me convenait. Je n'aurais pas aimé savoir que tout s'arrête après moi."

Il est rare que Claire Chazal s'exprime au sujet de François. La journaliste évite de le faire car l'évoquer est "ce qu'il déteste le plus" comme elle le révélait dans Vivement dimanche en 2019. "Ce que je peux dire, c'est que nous avons essayé, avec Patrick, de le protéger le mieux possible. D'abord en vivant dans l'intimité tout à fait normalement. J'ai toujours fait les choses à la maison, l'emmener à l'école... Je pense qu'on lui a montré une vie simple et normale", ajoutait-elle tout de même.



L'interview de Claire Chazal est à retrouver en intégralité dans le dernier numéro de Gala, paru le jeudi 26 novembre 2020