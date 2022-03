Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay : Une personnalité à l'origine de leur couple

Jean-Pierre Pernaut est mort le 2 mars 2022. En plus de s'être battu contre un cancer du poumon, le présentateur qui avait 71 ans a subi une opération du coeur ouvert. Mais à la suite de complications, il a été plongé dans un coma profond avant de perdre la vie. Il laisse ainsi derrière lui son épouse Nathalie Marquay et ses enfants Lou, Tom (nés de son union avec Miss France 1987 en 2002 et 2003) Olivier et Julia (nés en 1981 et 1978 de son ancien mariage avec Dominique Bonnet). Son dernier amour, il l'a rencontrée grâce à une femme connue de tous.

C'est en effet Geneviève de Fontenay qui a joué les entremetteuses comme elle l'a rappelé lors d'un entretien avec Le Parisien. "C'est grâce à moi que Nathalie Marquay l'a rencontré quand elle était Miss France. J'ai été invitée à Combien ça coûte [émission que Jean-Pierre Pernaut présentait, NDLR] et Nathalie était dans le public. Ce n'était pas prévu, mais je lui ai dit au dernier moment de venir avec moi ce soir-là. À quoi ça tient ? Il y a eu un flash entre eux. Et c'est elle qui s'est mise en marche. Après la soirée, elle a demandé à Xavier [son fils, NDLR] le téléphone de Jean-Pierre Pernaut. Elle voulait qu'il soit dans le jury de l'élection. Ils se sont revus et voilà", a confié l'ancienne présidente du comité Miss France. Après quoi, elle a regretté qu'aucun des deux ne l'ait remerciée.

Cette rencontre, le regretté présentateur du JT de 13h de TF1 l'avait évoquée en février 2020, dans 50 Minutes Inside. Il avait expliqué à Nikos Aliagas qu'il avait été invité par Geneviève de Fontenay à l'élection de Miss France 2002, qui s'est déroulée à Mulhouse et qui s'est terminée par le sacre de Sylvie Tellier (l'actuelle directrice générale de la société Miss France). "Geneviève de Fontenay m'avait dit : 'Je vais vous mettre à côté de Nathalie Marquay dans la salle...", s'était souvenu Jean-Pierre Pernaut. Une superbe idée puisqu'entre eux, ça a été le coup de foudre. Ils n'ont pas arrêté de rire tout au long de l'événement et depuis cette rencontre, ils ne se sont plus quittés. Le couple s'est uni pour le meilleur et pour le pire en 2007, à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Et le pire a notamment été les maladies du présentateur, qui s'est notamment battu contre un cancer de la prostate en 2018.