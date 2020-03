Jean-Pierre Pernaut : Comment Geneviève de Fontenay l'a aidé à séduire Nathalie

Invité dans l'émission 50' Inside le 29 février 2020, Jean-Pierre Pernaut a vécu un moment riche en émotions face à Nikos Aliagas. Très ému, le journaliste de 69 ans a pu revoir l'un des moments les plus marquants de sa vie : sa rencontre avec sa femme, Nathalie Marquay. Troublé, il a rédecouvert pour la première fois cette soirée qui a bouleversé à jamais sa vie.

Ancien membre du jury de l'élection Miss France, Jean-Pierre avait été invité par Geneviève de Fontenay à assister au sacre de Miss France 2002 en 2001. "J'adore l'ambiance des Miss France. J'avais été membre du jury l'année précédente. Geneviève de Fontenay m'avait dit : 'Je vais vous mettre à côté de Nathalie Marquay dans la salle...", a raconté Jean-Pernaut à Nikos Aliagas, dévoilant ainsi que Geneviève de Fontenay a joué les entremetteuses. Une idée de génie puisque Jean-Pierre et Nathalie ont un coup de foudre immédiat l'un pour l'autre. Complices dès leurs premiers regards, le journaliste a expliqué qu'ils n'ont pas arrêté de rire tout au long de l'événement, se faisant remarquer par l'un des réalisateurs : "Le réalisateur nous a filmés plein de fois pendant toute la soirée parce qu'on n'a pas arrêté de rigoler."

Depuis cette rencontre magique, ils ne se sont jamais quittés. C'était il y a presque vingt ans. Curieux, Nikos a demandé à son invité :"C'est à dire que le lendemain de l'élection vous étiez ensemble ?" Jean-Pierre a répondu avec fierté : "Pratiquement oui. Enfin, le lendemain, j'ai eu du mal à la retrouver quand même..." Véritable gentleman, Jean-Pierre avait cherché le moyen de contacter celle qui occupait déjà toutes ses pensées. Une fois son adresse trouvée (peut-être grâce à Geneviève ?), Jean-Pierre lui avait immédiatement envoyé des fleurs. "On s'est revus quelques jours après...", a-t-il expliqué.

Une belle histoire qui a donné naissance à deux enfants Tom (16 ans) et Lou (17 ans). Lorsqu'il a rencontré Nathalie, jean-Pierre était déjà papa de deux enfants : Olivia et Julia. Une belle histoire rendue possible grâce à l'emblématique Geneviève de Fontenay.