Mort de Jean-Pierre Pernaut : Son confortable salaire pour le JT de 13h

Jean-Pierre Pernaut, mort le 2 mars 2022, a eu une belle et longue carrière derrière lui. Mais pour de nombreux téléspectateurs, il est et restera la figure incontournable du journal télévisé de 13 heures de TF1. Un poste pour lequel il avait un salaire plus que confortable selon les rumeurs.

C'est dans les années 70 que la carrière de journaliste de l'époux de Nathalie Marquay a débutée. Il a fait sa première apparition télévisée dans Nord Picardie Actualités. Et, après intégré la rédaction régionale Picardie de l'ORTF où il présentait le journal régional, il a rejoint le groupe TF1 en 1975. Jean-Pierre Pernaut a tout d'abord présenté le journal de 20 heures, jusqu'en 1978. Il a ensuite été coprésentateur du journal de 13 heures au côté d'Yves Mourousi jusqu'en 1980, puis a été nommé grand reporter au service économique jusqu'en 1982. Et, après d'autres expériences au sein de la première chaîne, il s'est installé sur le siège du JT de 13 heures à partir de 1988. Il y restera jusqu'en 2020 et le succès était au rendez-vous. Son franc-parler et son envie de mettre les régions en avant ont fait mouche auprès du public qui était nombreux à ne pas manquer ce rendez-vous télévisé. Un poste pour lequel il était, sans surprise, grassement payé.

En décembre 2019, l'équipe de Touche pas à mon poste s'est intéressée au salaire du regretté présentateur. Il aurait touché pas loin de 50 000 euros par mois pour son travail chez TF1. Un revenu qui serait bien supérieur à celui de ses confrères du service public mais sur lequel il ne s'est jamais exprimé. Cela a permis à Jean-Pierre Pernaut de vivre confortablement dans sa maison de Louveciennes, dans les Yvelines, avec sa femme Nathalie Marquay et leurs enfants Lou et Tom (nés en 2002 et 2003). Il possède aussi une maison secondaire dans le Var, où il aimait se ressourcer en famille.

A l'occasion d'une interview pour Jordan De Luxe datant de 2019, le joker du JT depuis 1998 n'avait pas hésité à dévoiler son salaire. "Je suis payé au journal. Un journal, c'est pas loin de 2000 euros", avait-il confié. Marie-Sophie Lacarrau qui a pris la place de Jean-Pierre Pernaut en janvier 2021 ne s'est quant à elle pas épanché sur le sujet. Mais, à l'occasion d'une interview pour ELLE, elle a fait comprendre qu'elle n'avait pas négocié le même salaire que son prédécesseur. "Quand j'ai dit oui à ce challenge inouï, je n'ai même pas pensé au salaire. On m'a dit après combien je gagnerais, j'étais très contente, fin du deal", s'était-elle souvenue.