Jean-Pierre Pernaut : Les images émouvantes de sa rencontre avec son épouse Nathalie Marquay

La nouvelle est difficile à digérer pour toute la France. Elle est encore plus douloureuse, évidemment, pour tous les proches de Jean-Pierre Pernaut. Le journaliste, qui faisait partie de la famille de tous les citoyens de notre pays, est mort le mercredi 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans. "Le père de Tom, Lou, Olivier et Julia est décédé des suites de son cancer du poumon", annonçaient sobrement son entourage à l'AFP.

Derrière Jean-Pierre Pernaut, il y a ses quatre enfants bien sûr, mais également son épouse. Avec Nathalie Marquay, le présentateur du Journal de 13h formait un couple emblématique depuis l'année 2001. Les tourtereaux s'étaient croisés, pour la première fois, lors du sacre de Miss France 2002 à Mulhouse, remporté par Sylvie Tellier. Désormais présidente du comité, elle raconte, dans l'émission 50' Inside, avoir assisté à une évidence entre les deux amoureux.

On sentait comme une alchimie, quelque chose qui s'était passé

"Je me souviens très bien de les voir dans la salle, occupés tous les deux à discuter, raconte Sylvie Tellier aux caméras de TF1. En fait ils brillaient tous les deux. On sentait comme une alchimie, quelque chose qui s'était passé. Je me souviens que je les avais vus. Je m'étais dit : 'Dis donc, ils ne sont pas très concentrés quand même ce soir'. Et je me souviens que quand j'ai rendu mon titre de Miss France l'année d'après, Nathalie allait accueillir un heureux évènement."

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut se sont mariés en 2007 à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Ils ont eu deux enfants ensemble, Lou et Tom - le journaliste a également eu Olivier et Julia avec sa précédente épouse, Dominique Bonnet. "Il ne voulait pas prendre sa retraite, regrette aujourd'hui sa chère et tendre. Mais moi je lui disais : 'Je veux que tu profites de nous. Les enfants sont grands, j'ai envie qu'on voyage tous les deux aussi, pas besoin d'attendre les vacances scolaires.' Voilà, on avait hâte d'être ensemble, de faire un vieux couple, d'être comme tout le monde. Mais Jean-Pierre n'est pas comme tout le monde..."