Évelyne Dhéliat au bord des larmes en évoquant la mort de Jean-Pierre Pernaut : "C'est dur..."

La mort de Jean-Pierre Pernaut est un déchirement pour tout le pays. Son épouse Nathalie Marquay, ses quatre enfants Lou, Tom, Olivier et Julia, pleurent son absence depuis que le journaliste a succombé à son cancer du poumon le mercredi 2 mars 2022. Après avoir vaincu un cancer de la prostate en 2018, la star de TF1, 71 ans, a perdu la vie à la suite d'une opération à coeur ouvert, réalisée dans le plus grand secret. Bien qu'il ait été remplacé au Journal de 13h par Marie-Sophie Lacarrau, les pauses déjeuners face au téléviseur auront désormais un goût un brin amer.

Depuis quelques jours c'est dur

Jean-Pierre Pernaut avait fait ses débuts, à l'antenne, en 1972 dans Nord Picardie Actualités. En 50 ans, il s'était fait une place de choix dans le coeur de ses concitoyens, ainsi que dans celui de ses consoeurs et de ses confrères. Invitée dans l'émission On refait la télé sur RTL, le samedi 5 mars 2022, Évelyne Dhéliat a accepté d'évoquer sa peine avec des trémolos dans la voix. "La nouvelle est arrivée, brutale, soudaine. Jean-Pierre, c'était quarante ans de vie professionnelle et puis aussi d'une énorme amitié, a-t-elle rappelé. On a toujours travaillé ensemble. On a des tas de souvenirs à l'antenne [...] Déjà depuis quelques jours c'est dur. C'est dur pour tout le monde, c'est dur pour toute la rédaction."