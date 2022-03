Mort de Jean-Pierre Pernaut : sa fille Lou, inconsolable, se confie sur son "père incroyable"

Mercredi 2 mars 2022, Nathalie Marquay et les siens ont eu la lourde tâche d'annoncer la mort de Jean-Pierre Pernaut. Le journaliste est décédé à l'âge de 71 ans après avoir lutté pendant plusieurs mois contre un cancer du poumon. Il laisse derrière lui une grande famille de quatre enfants et trois petits-enfants. Presque tous lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, comme le discret Olivier (le fils aîné de Jean-Pierre Pernaut âgé de 40 ans) ou encore Lou. L'adolescente de 19 ans avait rapidement brisé le silence sur TikTok pour remercier sa communauté pour son soutien. Elle a de nouveau adressé un message à ses abonnés ce vendredi 4 mars 2022, via sa story Instagram cette fois.

"Je vous remercie pour vos très nombreux messages. Merci aussi pour ces nombreuses belles vidéos que je reçois chaque jour retraçant la vie de mon papa", a-t-elle commencé, reconnaissante. Lou Pernaut a ensuite signé une belle tribune en hommage à Jean-Pierre Pernaut. "Plus qu'un journaliste, un père incroyable qui a toujours été là pour nous, qui a tout donné pour que nous soyons heureux et que nous ne manquions de rien. Aussi, un mari incroyable, très attentif, modeste, sensible et généreux", lit-on.

Lou Pernaut a également timidement exprimé son mal-être lors de cette douloureuse épreuve : "On l'a accompagné jusqu'aux derniers instants et c'est toujours difficile de réaliser... Votre amour et vos prières nous font chaud au coeur. Il le mérite. Repose en paix papa, je t'aime."

Nathalie Marquay a elle aussi pris la parole pour se confier sur son mari avec qui elle formait un couple solide depuis vingt ans au JT de 20h jeudi soir. Avec des trémolos dans la voix, elle a livré une interview poignante. "On avait hâte d'être ensemble, de faire un vieux couple, d'être comme tout le monde. Mais Jean-Pierre n'est pas comme tout le monde", a-t-elle déclaré. Et de s'adresser à lui directement : "Chéri, si tu m'entends, les gens t'aiment toujours, les gens sont toujours fidèles !"