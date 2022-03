Anne-Sophie Lapix : Le camp d'Emmanuel Macron pas fan de la journaliste...

Lancé officiellement dans sa campagne présidentielle depuis le 3 mars 2022 et sa lettre adressée aux Français, Emmanuel Macron est soutenu par un entourage solide et restreint. Il y a son épouse évidemment, Brigitte Macron, impliquée dans l'ombre, mais également sa garde rapprochée. Alors qu'il doit terminer son quinquennat marqué par la covid-19 et désormais la guerre en Ukraine, il doit aussi répondre aux attentes des médias. C'est ainsi qu'il a participé à l'émission spéciale de TF1 Les Français face à la guerre, où 8 candidats se sont succédés pour défendre leur programme. La première chaîne a d'ailleurs les faveurs de l'entourage du président, d'après Le Monde, par rapport à France 2 et notamment l'une de ses figures : Anne-Sophie Lapix.

Bousculant Marine Le Pen lors de l'émission Elysée 2022 ou bien n'épargnant pas Xavier Bertrand lors de son passage sur son journal télévisé, Anne-Sophie Lapix ne ménage pas les politiques à la télévision. Celle qui a fait une édition spéciale de son JT en Ukraine n'a pas conquis l'entourage présidentiel d'après l'article du Monde : "Le service public n'a pas bonne presse dans l'entourage présidentiel, où le journal de 20 heures d'Anne-Sophie Lapix, en particulier, est jugé trop critique et décliniste." Anne-Sophie Lapix, successeure de David Pujadas dans le fauteuil du 20h depuis 2017, a de la bouteille en matière d'invités politiques : en 2008 elle a pris la suite de Laurence Ferrari dans Dimanche+ sur Canal, puis a pris les commandes de C à vous à partir de 2013 sur France.

Comble de l'ironie, la maman de deux garçons et épouse du publicitaire Arthur Sadoun est également critiquée pour être trop complaisante vis-à-vis du pouvoir en place par les opposants à Emmanuel Macron. Preuve en est pour Anne-Sophie Lapix qu'elle ne prend pas parti et continue de tracer son chemin pour être l'une des figures les plus importantes de la télévision française à 49 ans.