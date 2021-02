Anne-Sophie Lapix : Qui est son mari Arthur Sadoun, homme d'affaires à succès ?

Depuis le début de la semaine, Anne-Sophie Lapix a été écartée du journal de 20h sur France 2. La journaliste de 48 ans a malencontreusement contracté le coronavirus et est donc contrainte de laisser sa place à son joker, Karine Baste-Régis. Elle ne peut pas non plus assurer la présentation du Grand échiquier ce mardi 2 février 2021. Et c'est son ancienne complice de C à vous, Anne-Elisabeth Lemoine qui a été appelée en urgence pour assurer le rendez-vous. De son côté, Anne-Sophie Lapix n'a d'autres choix que de prendre du recul et de se reposer. Seul point positif, elle sera certainement chouchoutée durant sa période de convalescence par son mari Arthur Sadoun. Le couple s'est marié le 26 juin 2010, deux ans après leur coup de foudre lors d'une soirée chez des amis communs et alors que Anne-Sophie Lapix était déjà maman de deux garçons, nés en 2003 et 2005 d'une précédente relation.

"Les rapports sont différents. On a eu une vie avant. Mon mari m'a connue journaliste et il respecte énormément ce que je fais. Il y a un rapport très équilibré entre nous, très à l'écoute, très attentif à ce que fait l'autre", a-t-elle confié au magazine Questions de femmes en 2015. Mais si sa carrière est bien connue de tous, qu'en est-il de celle de son mari ?

Arthur Sadoun, un homme d'affaires à succès

Arthur Sadoun est un homme d'affaires de 49 ans. Il est le fils de Roland Sadoun, ancien directeur général de l'Institut français d'opinion publique (Ifop) et de l'Institut pour l'étude des marchés (Etmar) et le petit-fils d'Ernest Cordier, ancien président de Thomson. C'est donc tout naturellement que ce géant d'1m97 s'est dirigé à son tour vers l'entreprenariat. Après des études à l'European Business School à Paris, il fonde en 1992 son agence de publicité au Chili, baptisée Z Group, qu'il revend en 1997. Il reprend ensuite ses études à l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) après quoi il est repéré par Jean-Marie Dru, le patron de l'agence publicitaire TBWA. Il en prend les commandes cinq ans plus tard, en 2003. En 2007, il quitte pour TBWA pour rejoindre Publicis, agence pour laquelle il devient également président en 2017.

Anne-Sophie Lapix critiquée à cause de son mari

Fort de son succès, Arthur Sadoun s'est construit un réseau on ne peut plus VIP. L'homme d'affaires est même considéré comme un proche d'Emmanuel Macron, ce qui a un temps valu des critiques à son épouse. Et pour cause, l'année de l'élection du président de la République, Anne-Sophie Lapix était choisie pour succéder à David Pujadas au JT de France 2. Certains y ont vu là l'influence de son mari et celle de Brigitte Macron. Très remonté par ces rumeurs, Arthur Sadoun n'avait alors pas hésité à défendre l'honneur de celle qu'il aime. "Je ne parle jamais de ma vie privée afin de la protéger, mais là je vais sortir de ma réserve. Ça suffit ! (...) Elle n'a jamais eu besoin de mon aide, ni d'un carnet d'adresses. Le reste n'est que pur sexisme d'un autre âge et manque de professionnalisme de certains médias", s'était-il insurgé dans les pages du JDD.

Anne-Sophie Lapix et Arthur Sadoun offrent quelques apparitions publiques aux photographes. Ils sont notamment des habitués du célèbre tournoi de Roland-Garros.