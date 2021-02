Karine Baste-Régis proche de son fils : tendres confidences sur leur vie de famille

Karine Baste-Régis est la joker du 20h de France 2. La présentatrice de 38 ans a en effet succédé à Julian Bugier, parti aux 13h de la chaîne après le départ de Marie-Sophie Lacarrau pour TF1. Et à partir de ce lundi 1er février, elle remplace Anne-Sophie Lapix, testée positive à la Covid-19. Interrogée par TV Grandes Chaînes, elle a fait de rares confidences sur son fils, âgé de 6 ans.

L'information, c'est sa vie. Celle qui est surnommée KBR a présenté son premier JT en Martinique, en 2011. Depuis, elle a fait du chemin. Depuis 2015, elle fait partie du groupe France Télévisions. Quand elle ne s'épanouit par sur un plateau de télévision, Karine Baste-Régis passe le plus clair de son temps avec son fils de 6 ans (fruit de son union avec Patrick Régis), dont les initiales (MXM) sont tatouées sur son avant-bras. Mère et fils sont en effet très proches.

Bien sûr, le petit garçon regarde sa maman à la télévision. "Il est fier quand on m'accoste dans la rue. Quand je ne présente pas le 20h, je le retrouve dans l'après-midi à la sortie de l'école et on peut se raconter nos journées. On parle beaucoup tous les deux. Et on regarde ensemble les infos à la télé. J'aime décrypter l'actu avec lui", a-t-elle précisé. Peut-être suivra-t-il les traces de sa maman dans quelques années ?

Début novembre 2020, Karine Baste-Régis s'était déjà confiée sur son petit homme auprès de nos confrères du Parisien. "On a l'habitude de regarder les infos ensemble, de les décrypter. Il connaît les présidents à l'étranger et est particulièrement fier de sa maman", avait déclaré celle qui assure aussi le journal de Télématin.

L'intégralité de l'interview de Karine Baste-Régis est à retrouver dans le magazine TV Grandes Chaïnes du 1er février 2021.