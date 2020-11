Karine Baste-Régis maman : ce tatouage fait pour son fils de 6 ans

Karine Baste-Régis est la nouvelle joker du 20h de France 2. La présentatrice de 38 ans a en effet succédé à Julian Bugier, parti aux 13h de la chaîne après le départ de Marie-Sophie Lacarrau pour TF1. Et depuis le 19 octobre, elle remplace Anne-Sophie Lapix. Interrogée par Le Parisien (du 4 novembre), elle s'est confiée sur son petit garçon, âgé de 6 ans, ainsi que sur sa nouvelle fonction.

C'est une belle opportunité que lui a offert France 2 et elle la savoure, sans réellement penser à l'étape suivante. "Je vis au jour le jour et savoure ce que j'ai. Présenter le 20 Heures, ce n'est pas un poids sur mes épaules. Je suis portée par toute une équipe. Et j'aime l'adrénaline du direct, il peut tout se passer : un couac technique, un invité qui part en cours d'interview, il m'est déjà tout arrivé", a confié Karine Baste-Régis qui remplace actuellement Anne-Sophie Lapix, partie aux Etats-Unis pour couvrir les élections.

En acceptant ce poste, Karine Baste-Régis a vu son rythme changer. Plus de réveil qui sonne à 2h30 comme cela arrivait pour présenter les flashs de Télématin. Ces dernières semaines, elle s'est réveillée à 6h30 et a donc pu profiter de son petit garçon (fruit de son union avec Patrick Régis), dont les consonnes (MXM) sont tatouées sur son avant-bras, comme le rapporte Le Parisien. "On a l'habitude de regarder les infos ensemble, de les décrypter. Il connaît les présidents à l'étranger et est particulièrement fier de sa maman", a précisé la journaliste qui devra rendre sa place à Anne-Sophie Lapix à la fin de son JT de ce soir et donc, retrouver le chemin de Télématin.

Discrète sur sa vie privée, Karine Baste-Régis n'expose que très peu son fils sur les réseaux sociaux. Et quand elle le fait, elle prend soin de ne pas dévoiler son visage pour le préserver.

Son interview est à retrouver dans Le Parisien du 4 novembre.