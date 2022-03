Eric Zemmour moqué en direct sur TF1 par Jean-Luc Mélenchon

Sur TF1 était organisée une émission spéciale dans le cadre de la campagne présidentielle et de la guerre en Ukraine : Les Français face à la guerre. Diffusée à partir de 20h20 ce 14 mars 2022, elle était présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. Le duo a interrogé successivement huit candidats sur les 12 qui ont validé leur participation auprès du conseil constitutionnel avec plus de 500 parrainages. Ainsi, les invités politiques n'ont pas croisé leurs adversaires devant les caméras, ce qui n'a pas empêché certains de tacler leurs ennemis politiques. Une scène a ainsi marqué l'attention par les rires qu'elle a suscitée : la fin de l'intervention de Jean-Luc Mélenchon .

Le leader de la France insoumise, boosté par des intentions de vote en hausse - 11,5% pour le premier tour d'après le sondage Ipsos-Sopra Steria publié le 12 mars -, a terminé sa venue sur TF1 par une boutade adressée à l'un de ses concurrents, Eric Zemmour. Le candidat de Reconquête avait débattu avec celui de LFI en janvier dernier dans Face à Baba, un échange qui n'avait pas manqué de tensions. Cette fois, ils ne feront que se croiser puisque l'ancien éditorialiste du Figaro succédait à Jean-Luc Mélenchon sur TF1 mais cela n'a pas empêché son prédécesseur de dire, au moment où il doit quitter le plateau et qu'on lui indique le chemin : "Il y a monsieur Zemmour, il va me mordre." Des rires s'expriment dans le public et la présentatrice ne dissimule pas son sourire en enchaînant avec l'arrivée de l'ex-polémiste controversé.

Le président candidat avait au préalable imposé ses conditions à la chaîne TFI en refusant un débat à huit au grand dam de ses opposants. Ils en ont ainsi profité pour s'en prendre à l'action du président-candidat Emmanuel Macron, qui caracole en tête des intentions de vote (environ 30%) au premier tour selon les sondages. Plusieurs candidats bas dans les sondages n'avaient pas été conviés comme Nathalie Arthaud (LO) et Philippe Poutou (NPA) à l'extrême gauche ou à droite le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle qui a dénoncé le fait d'être traité comme un "candidat de merde et inutile".

Côté audiences, d'après le journaliste du Parisien Kévin Boucher, "l'émission a été en tête des audiences mais pas sur la cible commerciale : 4,22 millions de téléspectateurs (19,9% 4+ / 18,9% FRDA-50). Mais la courbe n'est pas très belle, avec près de 2 millions de téléspectateurs perdus entre le début et la fin de l'émission."