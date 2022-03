Philippe Poutou : Le candidat à la présidentielle "qui fait peur" convoqué par la police

Alors qu'il fête l'obtention de ses plus de 500 parrainages pour pouvoir valider sa candidature à la présidentielle et "faire peur" comme en 2017 lors du débat télévisé avec les autres participants, Philippe Poutou a également rendez-vous avec la justice. Une enquête vise le leader politique du mouvement pour ses déclarations d'octobre sur "la police [qui] tue". Cependant, sa convocation devant les enquêteurs prévue mardi 8 mars 2022 a été reportée sine die pour cause d'élection, a appris lundi l'AFP de sources concordantes.

Dans un communiqué diffusé le 7 mars sur Twitter, le Nouveau Parti Anticapitaliste a annoncé que son candidat "a en effet récemment reçu une convocation pour être auditionné par la police dans le cadre d'une enquête pour 'injure publique envers une administration publique'". "Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin semble donc avoir mis ses menaces à exécution, lui qui avait annoncé porter plainte contre Philippe Poutou après que celui-ci eut dénoncé les violences et crimes policiers", poursuit le parti d'extrême gauche.

Dans le même communiqué, le NPA annonce le "report" de cette convocation, qui serait intervenu "une fois que [le parti a] annoncé avoir réuni plus de 500 parrainages", indispensables pour se présenter à la présidentielle, et officiellement validés lundi par le Conseil constitutionnel. Une source proche du dossier a confirmé ce report pour cause de présidentielle. Selon la convocation à la Brigade de la répression de la délinquance contre la personne (BRDP) diffusée par Philippe Poutou lundi sur Twitter et datée du 4 février, le candidat était convoqué en qualité de suspect, sous le régime de l'audition libre, pour des déclarations datant du 13 octobre. "La police tue, évidemment la police tue", avait déclaré ce jour-là le célèbre ouvrier de Ford.