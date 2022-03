Jean Lassalle oblige une jeune femme à danser en plein salon de l'Agriculture !

Au premier visionnage, on voit le député des Pyrénées-Atlantiques se lancer dans une chorégraphie endiablée et plutôt brutale, prenant pour danser de façon cavalière une jeune femme qui buvait tranquillement sa boisson. Lors de la scène, elle en perd son bob posé sur sa tête et termine avec un dernier tour quelque peu déroutant. A y regarder de plus près, on peut observer que la partenaire éphémère du leader du mouvement Résistons termine la session en levant les bras bien haut, ravie d'avoir participé à cette danse inattendue avec l'homme politique de 66 ans et père de quatre enfants.

Le salon de l'Agriculture est l'occasion pour les personnalités politiques d'afficher leurs opinions et leurs soutiens dans un cadre convivial. Passage important pour celles et ceux qui veulent gouverner toute la France, et pas seulement celle des villes, il permet de capter des instants comme celui de Jean Lassalle. Plus sérieusement, défenseur de la ruralité, il avait lancé en 2008 avec André Chassaigne un appel national pour des États généraux des campagnes françaises, appelant à faire de l'arrêt du déclin programmé des campagnes françaises une grande cause nationale.