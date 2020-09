Jean Lassalle papa de 4 enfants : l'un est sportif professionnel et champion

Par amour pour le sport, les plus grands passionnés prennent tous les risques ! Jean Lassalle, lui, s'est garé à la hâte sur les rails d'un passage à niveau, obligeant les gendarmes à intervenir. Le député voulait assister à un match de rugby amateur auquel participait les deux plus jeunes de ses trois fils. L'aîné, Thibault, évolue en professionnel.

Jean Lassalle est père de quatre enfants (une fille et trois garçons), et il a transmis sa passion pour le rugby à ses fils. L'aîné, Thibault, est même parvenu à atteindre le plus haut niveau. Le deuxième ligne a commencé le rugby à 12 ans dans le petit club de Bedous, où jouent ses deux petits frères (et pour qui leur papa se presse pour assister les matchs). Il a vécu sa première expérience professionnelle en 2006, avec le SU Agen. Il y est resté six ans et a poursuivi son aventure en s'engageant à l'US Oyonnax, devenu l'Oyonnax Rugby.

Le flop avant la consécration

Thibault Lassalle quitte l'Ain en 2015 et rejoint le RC Toulon pour la saison 2015-2016, un flop qui précède la consécration. Il s'engage ensuite au Castres Olympique et remporte un titre de champion de France, lors de la saison 2017-2018 ! Lassalle soulève lui aussi le prestigieux bouclier de Brennus à l'issue d'une finale 100% sudiste remportée 29 à 13 face au Montpellier Hérault rugby, au Stade de France.

Aujourd'hui âgé de 33 ans, Thibault Lassalle savoure ses dernières années de rugbyman professionnel. Il est retourné à l'Oyonnax Rugby, en Pro D2 (2e division) dans l'Ain. Réticent à l'idée de resigner avec son ancien club, à cause de la distance, le joueur s'est laissé convaincre par son entraîneur Christophe Urious.

Thibault ne regrette pas son choix. "On a créé un groupe vraiment magnifique... On faisait bringue sur bringue. Les vacances, je rentrais pas tout le temps, tellement j'étais bien", confie l'athlète dans le podcast Rugby Mercato en mai dernier, sur sa première saison à Oyonnax. Ainsi, Thibault Lassalle achèvera sa carrière, marquée par les blessures, sur une note heureuse !