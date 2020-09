Jean Lassalle improbable, les gendarmes obligés d'intervenir

La levée du confinement et la reprise des compétitions sportives ont ravi les passionnés. Certains sont prêts à tout pour ne pas manquer une rencontre événement, à l'image de Jean Lassalle. Le député s'est garé sur un passage à niveau pour assister à un match de rugby... Résultat, il a bloqué un train pendant plusieurs minutes.

L'incident s'est produit ce dimanche 20 septembre 2020 dans la ville de Bedous, dans les Pyrénées-Atlantiques. Jean Lassalle était venu assister à un match de rugby amateur, opposant l'US Aspoise, où évoluent ses deux fils, au RC Billère Lescar. Pressé de rejoindre les gradins, l'homme politique s'est garé à la hâte sur un passage à niveau. Il a dû déplacer sa voiture en plein match après que des gendarmes l'ont informé qu'il bloquait un train en circulation.

"Ils sont gentiment venus me chercher pour sortir ma voiture. Quand ils m'ont dit ça, ah ! J'étais totalement surpris. Je me suis platement excusé auprès des passagers. Tout le monde a été très gentil, a expliqué Jean Lassalle. À l'époque, quand il n'y avait pas de train, on se garait là. Mais je n'ai aucune excuse : cela fait deux ans que la ligne a repris, je l'ai même inaugurée... c'est une grossière erreur."

Le président du parti Résistons ! et ex-candidat à l'élection présidentielle n'a pas reçu d'amende.