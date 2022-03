Brigitte Macron la tête sur l'épaule d'Emmanuel Macron : Complicité éclatante du couple face aux pressions

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, Brigitte et Emmanuel Macron sont apparus plus complices que jamais au cours de la cérémonie de remise de prix de l'Initiative Marianne ce 8 mars 2022. Cet événement s'est déroulé à l'Elysée, en présence des lauréates de la première promotion.

L'événement était sous le signe de la bonne humeur pour le couple présidentiel et les heureuses gagnantes. Toujours coiffée de façon impeccable, Brigitte Macron a affiché son sourire rayonnant en serrant fort son bien-aimé sur lequel elle a posé amoureusement sa tête pendant quelques photos. Ce dernier s'est autorisé un moment de convivialité et d'humanité, alors que son agenda est dominé par la pression provoquée par la guerre en Ukraine et l'élection présidentielle.

Lancée à l'occasion de la journée internationale des Droits de l'Homme le 10 décembre dernier, l'initiative Marianne, mise en place par le Président Emmanuel Macron, vise à renforcer l'action de la France en faveur des défenseurs des droits humains, tant à l'étranger qu'en France.

"Alors que la guerre en Ukraine nous rappelle tristement que la démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable, et que nos libertés et nos droits peuvent à tout moment être remis en cause, cette initiative a pour premier pilier le soutien, sur le terrain, de celles et ceux qui s'engagent dans leurs pays pour défendre les droits fondamentaux et les libertés civiques", peut-on lire sur le site de l'Elysée.

Le deuxième pilier permettra, chaque année, "à une quinzaine de lauréats étrangers, représentant une diversité de régions du monde et de combats pour les droits humains, d'être accueillis en France et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour les aider dans leur combat pour la liberté". Enfin, le troisième pilier de cette initiative "renforcera l'efficacité et la cohérence de l'action de la France en fédérant les acteurs impliqués au sein de l'association Marianne pour les défenseurs des Droits de l'Homme".