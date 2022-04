Hommage national à Michel Bouquet : sa veuve Juliette Carré digne et soutenue par Brigitte et Emmanuel Macron

Ce mercredi 27 avril, politiques et grands artistes étaient réunis aux Invalides pour l'hommage national donné en l'honneur de Michel Bouquet, disparu le 13 avril dernier à l'âge de 96 ans. Parmi les convives, proches et amis du regretté comédien, Emmanuel et Brigitte Macron, couple présidentiel mais également Muriel Robin, ancienne élève de l'acteur au Conservatoire, Pierre Arditi et Fabrice Luchini. Ces trois piliers de la comédie française ont tous eu un petit mot pour saluer le talent et la carrière du monument de la scène, sous les yeux attendris de Juliette Carré, dernière épouse de Michel Bouquet. L'actrice de 88 ans s'est montrée digne dans la douleur. L'actrice a aussi pu compter sur le soutien des proches et de Brigitte et Emmanuel Macron, dont l'étreinte et les preuves d'affection l'ont grandement réconfortée à l'aube de cette nouvelle vie sans son homme.

Michel Bouquet a officiellement connu deux femmes dans sa vie. La première s'appelait Ariane Borg, une comédienne qu'il avait épousée en 1954 avant d'en divorcer en 1967. Trois ans plus tard, il convolait en justes noces avec Juliette Carré, avec qui il partageait aussi la passion du théâtre et du cinéma. Exercer le même métier éloigne certains amoureux. Ce n'était pas le cas de Juliette Carré et Michel Bouquet.

Dans une interview au Figaro, Michel Bouquet s'était confié comme rarement sur son mariage avec Juliette Carré : "Même si nous privilégions entre nous la vérité, au point parfois de nous mettre en danger, nous ne parlons pas beaucoup de théâtre, indiquait Michel Bouquet dans une interview au Figaro. Nous nous mêlons peu du travail de l'autre, même si nous nous permettons parfois quelquefois quelques petites remarques, les défauts qu'il faut craindre. Cela ne fait pas plaisir sur le moment, mais c'est nécessaire. Et si je lui fais moins de remarques qu'elle, ce n'est pas uniquement parce que je suis galant, c'est aussi parce que je suis peureux !"

En tant qu'amoureux de la comédie et amoureux tout court d'ailleurs, Juliette Carré et Michel Bouquet se sont donné la réplique à plusieurs reprises sur scène. En 2008, ils jouaient tous les deux dans Le Malade Imaginaire au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Il y a une dizaine d'années, c'est encore ensemble qu'ils interprétaient Le Roi se meurt du dramaturge Eugène Ionesco. Malheureusement pour tous, il s'en est cette fois-ci bel et bien allé.