Michel Bouquet : Son ex, Ariane, a frôlé la mort à cause de leur rupture

Monument du théâtre et du cinéma, Michel Bouquet est mort le mercredi 13 avril 2022 à l'âge de 96 ans. De son vivant, le comédien avait vécu de son amour pour les arts... et avait eu le coeur qui battait à plusieurs reprises. Celle qui l'accompagnait depuis maintes décennies, c'est Juliette Carré, 88 ans, à qui il a donné la réplique à plusieurs reprises. Mais sa veuve n'est pas l'unique femme de sa vie, ni même la seule actrice qui a fait vriller son âme.

Avant d'épouser Juliette Carré en 1970, Michel Bouquet avait effectivement vécu un premier mariage avec Ariane Borg, décrite dans les colonnes du journal Libération comme étant une personnalité "très mondaine et très volcanique". Ce tempérament tout feu tout flamme avait entraîné une rupture très compliquée et une procédure de divorce qui s'est étalée sur 13 ans. En 1954, Ariane lui disait "oui". Au printemps 1967, alors qu'il la quittait, la comédienne entamait une grève de la faim qui a duré plusieurs mois. Elle avait alors perdu 25 kilos et avait frôlé la mort de peu.

C'est le service presse de Michel Bouquet qui a annoncé sa disparition, le mercredi 13 avril 2022 "en fin de matinée dans un hôpital parisien", à l'AFP. Lui qui avait joué plus de 800 fois dans la pièce Le roi se meurt, d'Ionesco, avait décidé de prendre du recul en 2019 après 75 ans de carrière. "Il faut beaucoup de force... pour parler avec des mots qui ne sont pas les siens, de rendre tout ça vrai", confiait-il pudiquement. Au cinéma, Michel Bouquet avait aussi grande réputation. Après avoir tourné pour Clouzot, Truffaut, Anouilh, Chabrol, après avoir charmé Delon, Luchini, il avait reçu le César du meilleur acteur pour le film Comment j'ai tué mon père en 2002 puis, à nouveau, en 2006 pour Le Promeneur du Champ-de-Mars, de Robert Guédiguian. "Le cinéma français perd aujourd'hui un comédien admirable et admiré", regrette l'Académie. Toutes nos condoléances à ses amis, à ses proches et à sa famille...