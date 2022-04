Michel Bouquet est mort

Génie des planches, Michel Bouquet nous a quitté le mercredi 13 avril à 96 ans comme l'a indiqué son service de presse à l'AFP. "Michel Bouquet est décédé en fin de matinée dans un hôpital parisien" apprend-on. Il avait accumulé les récompenses et avait joué pour les plus grands metteurs en scène. Il reste une grande figure du Conservatoire de Paris.

Michel Bouquet voit le jour en 1925 à Paris. Sa petite enfance et sa jeunesse sont douloureuses : il passe sept ans en internat, ce qui est très difficile pour lui, puis, à l'adolescence, son père est prisonnier de guerre. Pour subvenir aux besoin de sa famille, il enchaîne les petits boulots avant que sa mère trouve un emploi de modiste. Cette dernière est passionnée de théâtre.

Dès lors le jeune Michel Bouquet intègre Conservatoire d'art dramatique de Paris et commence sa carrière. Il rencontre Jean Anouilh qui, en 1946, lui confie le premier rôle dans Roméo et Jeannette, puis suivent Le Rendez-vous de Senlis et L'invitation au château. C'est le succès ! Puis il se lie avec le metteur en scène Jean Vilar qui l'intègre au Festival d'Avignon. Il interprète de nombreux rôles comme Henri IV, La tragédie du roi Richard II, L'Avare...

À la fin des années 70, Michel Bouquet est nommé professeur au Conservatoire national supérieur d'art dramatique et y enseigne jusqu'en 1990. En 1994, il interprète Le roi se meurt d'Eugène Ionesco, qu'il reprendra à de nombreuses reprises jusqu'en 2014.

Il reçoit également de nombreuses distinctions : En 1998, il reçoit le Molière du meilleur comédien pour Les côtelettes, puis en 2005 pour Le roi se meurt. En 2014, il décroche un Molière d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. En 2002, il obtient le César du meilleur acteur pour Comment j'ai tué mon père puis en 2006 pour Le Promeneur du Champ-de-Mars. En 2016, le comédien est à l'affiche de la pièce À tort et à raison de Ronald Harwood.

Côté vie privée, Michel Bouquet a épousé Juliette Carré en secondes noces, également comédienne.