Hommage à Michel Bouquet au Festival de Ramatuelle : plusieurs célébrités attendues

Le 27 juillet dernier, le Festival annuel de Ramatuelle, mêlant théâtre, humour et variété, a ouvert ses portes dans l'enceinte du théâtre de verdure. Un moment de fête, après plusieurs événements malheureux. "Le monde entier est bouleversé, nous avons traversé deux années de Covid et aujourd'hui " La guerre " aux portes de l'Europe. Des théâtres ont été détruits mais les artistes sont debout pour nous communiquer des messages de paix et de vie" peut-on lire sur le site officiel de cet événement. À noter que cette 38e édition est consacrée à Michel Bouquet. Il s'agit d'un hommage pour cet acteur 'qui aimait tant Ramatuelle, un maître inoubliable et irremplaçable".

Ce festival a été fondé par Jacqueline Franjou, qui est toujours directrice de l'événement depuis 2010. Elle est épaulée par un directeur artistique, plus connu en tant que réalisateur et acteur Michel Boujenah – qui a succédé à Jean-Claude Brialy, co-fondateur lui aussi depuis 2010. Ce dernier accueillait ce dimanche Roselyne Bachelot, qui était venue assister au Vernissage de l'exposition photos de Cyril Bruneau. L'ex-ministre de la culture a tenu à rendre hommage à Michel Bouquet, qui l'a "accompagnée" pendant toute sa vie via ses rôles sur les planches de théâtre, notamment avec Molière. "L'Avare, le malade imaginaire... C'était un géant" avait-elle souligné, comme le rapporte le journal Nice Matin.

Un casting XXL

Mais Roselyne Bachelot n'est qu'une invitée de prestige parmi tant d'autres, puisque de nombreux artistes très célèbres sont attendus pour ce Festival. À commencer par le chanteur Patrick Bruel, qui sera en concert ce lundi 1er août à partir de 21h30. Demain, c'est l'humour qui sera à l'honneur sur scène avec le spectacle Di(x) Vin(s) de François-Xavier Demaison, prévu pour 21h30 également. Mais cela ne s'arrête pas là, puisque d'autres personnalités de renom comme Éric Antoine,Michel Leeb, et Calogero sont également au programme de cette 38e édition.

À noter que le Festival propose également un programme intitulé Nuits Classiques, qui, comme son nom l'indique, sera composé d'événements liés à la musique classique, comme des concerts lyriques ou encore un spectacle entièrement consacré à Joséphine Baker. Un programme riche et varié, où chacun devrait y trouver son compte ! Pour information, le Festival fermera ses portes le 12 août prochain.