Diaporama : Hommage à Michel Bouquet au Festival de Ramatuelle : plusieurs célébrités attendues

1 / 18 Hommage à Michel Bouquet au Festival de Ramatuelle : plusieurs célébrités attendues

2 / 18 Roselyne Bachelot, Michel Boujenah - Vernissage de l'exposition photos de Cyril Bruneau en hommage à Michel Bouquet à la galerie du Garage à Ramatuelle. © Cyril Bruneau /Bestimage





3 / 18 Jacqueline Franjou, Marie Perbost, Jean-Michel Dhuez - Marie Perbost lors des "Nuits Classiques" du Festival de Ramatuelle, le 29 juillet 2022.





4 / 18 Florian Laconi, Laurent Arcaro, Simon Ghraichy - Le récital "Amici, Nemici" lors des "Nuits Classiques" du Festival de Ramatuelle, le 27 juillet 2022.





5 / 18 Marie Perbost - Marie Perbost lors des "Nuits Classiques" du Festival de Ramatuelle, le 29 juillet 2022.





6 / 18 Robert Gonnella - Marie Perbost lors des "Nuits Classiques" du Festival de Ramatuelle, le 29 juillet 2022.





7 / 18 Roselyne Bachelot, Roland Bruno (Maire de Ramatuelle), Jacqueline Franjou, Michel Boujenah - Vernissage de l'exposition photos de Cyril Bruneau en hommage à Michel Bouquet à la galerie du Garage à Ramatuelle le 31 juillet 2022. © Cyril Bruneau /Bestimage





8 / 18 Roland Bruno (Maire de Ramatuelle), Jacqueline Franjou, Roselyne Bachelot, Michel Boujenah - Vernissage de l'exposition photos de Cyril Bruneau en hommage à Michel Bouquet à la galerie du Garage à Ramatuelle le 31 juillet 2022. © Cyril Bruneau /Bestimage





9 / 18 Marie Perbost - Marie Perbost lors des "Nuits Classiques" du Festival de Ramatuelle, le 29 juillet 2022.





10 / 18 Roselyne Bachelot, Michel Boujenah - Vernissage de l'exposition photos de Cyril Bruneau en hommage à Michel Bouquet à la galerie du Garage à Ramatuelle le 31 juillet 2022. © Cyril Bruneau /Bestimage





11 / 18 Antoine Pierlot, Arnaud Thorette, Johan Farjot, Magali Leger, Vincent Le Quang - Magali Léger rend hommage à Joséphine Baker dans le spectacle "Paris mon amour" lors des "Nuits Classiques" du Festival de Ramatuelle, le 28 juillet 2022.





12 / 18 Jean-Michel Dhuez - Marie Perbost lors des "Nuits Classiques" du Festival de Ramatuelle, le 29 juillet 2022.





13 / 18 Magali Leger - Magali Léger rend hommage à Joséphine Baker dans le spectacle "Paris mon amour" lors des "Nuits Classiques" du Festival de Ramatuelle, le 28 juillet 2022.





14 / 18 Antoine Pierlot, Arnaud Thorette, Johan Farjot, Magali Leger, Vincent Le Quang - Magali Léger rend hommage à Joséphine Baker dans le spectacle "Paris mon amour" lors des "Nuits Classiques" du Festival de Ramatuelle, le 28 juillet 2022.





15 / 18 Exclusif - Florian Laconi, Laurent Arcaro, Simon Ghraichy entourent Jacqueline Franjou, fondatrice et présidente du festival de Ramatuelle - Le récital "Amici, Nemici" lors des "Nuits Classiques" du Festival de Ramatuelle, le 27 juillet 2022.

Exclusive - For Germany, call for price - The "Amici, Nemici" recital during the "Classical Nights" of the Ramatuelle Festival, July 27, 2022.

16 / 18 Exclusif - Florian Laconi, Laurent Arcaro, Simon Ghraichy - Le récital "Amici, Nemici" lors des "Nuits Classiques" du Festival de Ramatuelle, le 27 juillet 2022.

Exclusive - For Germany, call for price - The "Amici, Nemici" recital during the "Classical Nights" of the Ramatuelle Festival, July 27, 2022.

17 / 18 Exclusif - Florian Laconi, Laurent Arcaro, Simon Ghraichy - Le récital "Amici, Nemici" lors des "Nuits Classiques" du Festival de Ramatuelle, le 27 juillet 2022.

Exclusive - For Germany, call for price - The "Amici, Nemici" recital during the "Classical Nights" of the Ramatuelle Festival, July 27, 2022.