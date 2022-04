Michel Bouquet : Qui est sa femme Juliette Carré, partenaire à la scène comme à la ville ?

Cinquante ans sur les planches (dont plus de 800 fois dans Le Roi se meurt d'Eugène Ionesco), de nombreux films de légendes, une collaboration avec tous les plus grands acteurs de sa génération... A 96 ans, Michel Bouquet nous a quittés cette semaine après une vie bien remplie. Cependant, si la carrière extraordinaire du comédien a été saluée par tous, sa vie privée était bien plus discrète.

Pourtant, sa femme a tout partagé avec lui : la vie, la scène, la famille, le théâtre. Mariée à l'acteur depuis 1970, la comédienne Juliette Carré a en effet vécu 50 ans de collaboration avec son mari, à la scène comme à la ville. Partenaires au théâtre (dans Le Roi se meurt, ou encore dans L'Avare notamment), le couple se connaissait par coeur. Une belle complicité dont parlait justement la comédienne, interrogée par Libération.

"Sous un abord généreux, calme et gentil, Michel reste un hypersensible, très anxieux, qui a toujours craint de ne pas être à la hauteur et, à 40 ans, il aurait pu dire la même chose", décryptait celle qui l'a vu évoluer dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Une belle histoire qui avait démarré alors que Michel Bouquet vivait un divorce difficile avec sa première épouse, elle aussi actrice, Ariane Borg.

Peu de temps après son divorce, ils se marient, alors que la comédienne a déjà des enfants. Ensemble, ils n'en auront pas mais formeront une belle famille recomposée. Interrogé par Le Figaro à l'occasion de sa dernière pièce en 2016, Michel Bouquet parlait des petits-enfants de sa femme comme des siens. "Jules, qui a 26 ans, est caméraman ; Vincent, 21 ans, a une émission sur la cuisine à la télévision ; Marie, 26 ans elle aussi, est cantatrice. Ils ont été très frappés par les attentats [du 13-Novembre, NDLR]. Leur génération était visée", détaillait-il.

L'acteur, quant à lui, n'a donc jamais eu d'enfants, même si tout le monde a toujours pensé qu'il était le père de Carole Bouquet, dont il ne partage finalement que le nom de famille et le métier ! Mais quel était le petit secret qui leur a permis de tenir si longtemps ? Ne jamais parler de leur travail ensemble ! "Nous nous mêlons peu du travail de l'autre, même si nous nous permettons parfois quelquefois quelques petites remarques", une jolie règle d'or qui ne les aura jamais séparés.