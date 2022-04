Mort de Michel Bouquet : quels sont ses liens avec Carole Bouquet ?

Ce mercredi 13 avril, Michel Bouquet est mort à l'âge de 96 ans. Une dépêche AFP révèle que le grand comédien est décédé "en fin de matinée dans un hôpital parisien", comme précisé par son entourage. Celui qui s'est illustré au théâtre et au cinéma a été plus d'une fois césarisé mais aussi récompensé d'un Molière. Grand ami de Muriel Robin , Michel Bouquet a-t-il un lien de parenté avec une autre grande actrice qui porte le même nom : Carole Bouquet ?

Si beaucoup se posent la question, la réponse est non. Carole Bouquet n'a pas le moindre lien de parenté avec Michel Bouquet. La mère de Dimitri Rassam et Louis Giacobetti ne partage donc que leur nom de famille et leur goût pour la comédie. L'acteur Michel Bouquet n'a d'ailleurs pas eu d'enfant. Celui qui a épouse Juliette Carré, elle aussi comédienne, en secondes noces, a connu d'autres histoires d'amour avant celle-ci, notamment une en particulier.

L'amour des actrices

L'acteur décédé ce 13 avril a été marié longtemps à une autre actrice, Ariane Borg. Séparés depuis 1967, ils ont décidé de divorcer en 1970 afin que le regretté Michel Bouquet puisse épouser sa compagne Juliette Carré. Une partenaire dans la vie mais aussi sur scène puisqu'ils ont partagé cette dernière à de nombreuses reprises., dans Le Tartuffe, en 2017, ou encore dans À tort ou à raison, en 2016. Ils ont partagé leur vie pendant près de 50 ans.

Génie des planches, Michel Bouquet reste une grande figure du Conservatoire de Paris. Né en 1925, il a connu une petite enfance et une jeunesse douloureuses, dont sept ans passés en internat. À l'adolescence, son père est prisonnier de guerre. Ce dernier enchaîne les petits boulots avant que sa mère trouve un emploi de modiste, afin de subvenir aux besoins de la famille.